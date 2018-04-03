Европлан предлагает новый KIA Stinger на привлекательных условиях.

Более того, компании и индивидуальные предприниматели могут приобрести автомобили бизнес-класса KIA Optima (рекомендованная цена от 1 209 900 руб.) с ежемесячным платежом от 13 893 рублей при заключении договора лизинга на 5 лет, и KIA Sorento Prime (рекомендованная цена от 1 849 900 руб.) от 21 963 рублей в месяц при расчете на 5 лет*.

Кроме того, каждому клиенту, заключившему договор лизинга на срок от 36 до 60 месяцев и оплатившему аванс в размере 5% от стоимости автомобиля, Европлан подарит бесплатное первое техобслуживание**.

Программа приобретения автомобилей KIA в лизинг на данных условиях действует до 30 мая 2018 года. Лизинговая компания "Европлан" входит в "САФМАР Финансовые инвестиции" Михаила Гуцериева.

* - Предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. АО "ЛК "Европлан", ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

** - Под условиями акции понимается включение стоимости первого технического обслуживания (ТО) в договор лизинга в размере равном одному рублю и направлению клиента на прохождение ТО за счёт АО "ЛК "Европлан" в течение 12 месяцев с даты договора, заключённого в рамках акции. Акция не распространяется на а/м, произведенные в КНР, а также на а/м, связанные с повышенным риском (такси, прокат, тест-драйвы и т.п.). Условия действительны на 01.02.2018 и могут быть изменены.

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