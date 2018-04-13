Европлан профинансировал покупку суперспорткара BMW M5 First Edition. В России их всего 23

В апреле 2018 года автолизинговая компания "Европлан", входящая в "САФМАР Финансовые инвестиции" Михаила Гуцериева, профинансировала корпоративному клиенту покупку спортивного автомобиля BMW M5 First Edition.
Выпущенная M5 — революционная модель из серии спортседанов BMW M5, ведущей историю с 1979 года.
Модель стала одной из самых быстрых в своем классе: в активе у нее 600 л. с., разгон до 100 километров за 3,4 секунды и впервые в серии оснащение полным приводом. На сайте производителей BMW размещена цитата о модели:
Эксклюзивность, роскошь и совершенство в каждой детали.
Новая M5 была впервые представлена на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, когда и начался прием заявок на выпуск, получать авто клиенты стали с начала весны.
M5 выпущена ограниченным тиражом в 400 экземпляров, в Россию из них попали 23, некоторые с эксклюзивными опциями BMW Individual.
АО "ЛК "Европлан", ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®
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