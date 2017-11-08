"Газпромнефть" исполняет мечты

Кто в детстве не писал письма Деду Морозу? Повзрослев, мы перестали верить в чудеса. А зря! Теперь свои заветные желания вы можете адресовать сети АЗС "Газпромнефть". С 1 ноября по 22 декабря покупайте на наших станциях горячие напитки в стаканчиках с новогодним дизайном (стандартный объем - 200 мл и XL - 300 мл). Напишите на стакане свое новогоднее пожелание, сфотографируйте и выложите в Instagram c хэштегом #этомечта или #этомечтаXL. А мы позаботимся о том, чтобы Дед Мороз обязательно его увидел!

Ну а чудеса – они ведь совсем рядом. Не верите? Скачайте или обновите мобильное приложение сети АЗС "Газпромнефть", наведите камеру смартфона на наш новогодний стаканчик – и персонажи на нем оживут!

Организатор акции: ООО "Газпромнефть-Центр". Срок проведения акции 01.11.17-29.12.17. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

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