ГИБДД усилила патруль на проспекте Ленина в Барнауле и «стабилизировала обстановку»

На проспект Ленина в Барнауле вместо двух экипажей ДПС теперь патрулируют шесть. Они не только ловят нарушителей, но и останавливают случайных водителей — чтобы проверить их на алкоголь, сообщают «Наши Новости».

Самые распространенные нарушения на проспекте Ленина, по словам правоохранителей, — это проезд на красный и превышение скорости. Они считают, что за два дня усиленного дежурства смогли «стабилизировать обстановку» на главной магистрали Барнаула.

На особый контроль проспект Ленина взяли после двух резонансных ДТП. 15 октября на пересечении с улицей Анатолия столкнулись BMW и Renault Scenic. В результате ДТП на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм уже больнице. Все погибшие в момент аварии были в Renault. Еще два пассажира этой машины лежат в больнице в крайне тяжелом состоянии.

В столкновении ВАЗ-2106 и Lada Kalina на перекрестке проспекта Ленина и улицы Никитина пострадало еще 4 человека.