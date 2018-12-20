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Город стоит: в Барнауле образовались 9-балльные пробки

В Барнауле вечером 20 декабря образовались 9-балльные пробки. Скорость движения на некоторых участках не превышает 3−7 км/ч, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Пробка.
Пробка.
СС0

На некоторых участках дороги образовались километровые пробки. Движение затруднено:

  • на пр. Ленина,

  • на проспекте Строителей до площади Октября,

  • на ул. Челюскинцев,

  • на переулке Ядринцева,

  • на Красноармейском проспекте,

  • на ул. Гоголя,

  • на ул. Попова,

  • на Комсомольском проспекте,

  • на улице Молодежной,

  • на ул. Власихинской и других.

Ситуация на дорогах в Барнауле 20 декабря.
Ситуация на дорогах в Барнауле 20 декабря.
Скрин с сайта.

В Барнауле наблюдается пробка протяженность 2 км на проспекте Ленина от улицы Северо-Западной до пл. Октября, серьезные дорожный затор образовался около ТРЦ «Галактика» на пр. Строителей, ул. Челюскинцев.

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