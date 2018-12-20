Город стоит: в Барнауле образовались 9-балльные пробки

На некоторых участках дороги образовались километровые пробки. Движение затруднено:
-
на пр. Ленина,
-
на проспекте Строителей до площади Октября,
-
на ул. Челюскинцев,
-
на переулке Ядринцева,
-
на Красноармейском проспекте,
-
на ул. Гоголя,
-
на ул. Попова,
-
на Комсомольском проспекте,
-
на улице Молодежной,
-
на ул. Власихинской и других.
Ситуация на дорогах в Барнауле 20 декабря.
Скрин с сайта.
В Барнауле наблюдается пробка протяженность 2 км на проспекте Ленина от улицы Северо-Западной до пл. Октября, серьезные дорожный затор образовался около ТРЦ «Галактика» на пр. Строителей, ул. Челюскинцев.