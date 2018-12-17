Громкая автопремьера состоялась в прошедшую субботу в Автоцентре АНТ

В эту субботу 15 декабря Автоцентр АНТ , официальный дилер Nissan, презентовал для всех жителей Барнаула новый Nissan X-Trail.

В этот зимний день Автоцентр АНТ подарил барнаульцам долгожданную премьеру: новый внедорожник Nissan X-Trail. Инженеры Nissan освежили его дизайн, сделав его более динамичным, но сохранив узнаваемые черты.

Новый Nissan X-Trail стал ещё более технологичным: в него внедрены самые современные инновационные решения, поддерживающие философию Nissan Intelligent Mobility. Комфорт и безопасность — два слова, которые в первую очередь приходят на ум после того, как садишься в новый Nissan X-Trail. Интеллектуальная система остановки перед препятствием поможет предотвратить фронтальное столкновение, а интеллектуальные адаптивные фары головного света помогут увидеть, что же скрывается за следующим поворотом. Комфорт водителя обеспечивается, в первую очередь, уникальными сиденьями с технологией Zero Gravity, основанной на разработках NASA, а также подогревом рулевого колеса.

Пассажирам второго ряда тоже будет очень уютно суровой российской зимой — они могут включить подогрев задних сидений. А если руки заняты тяжёлыми сумками, которые нужно положить в багажник, можно просто провести ногой под задним бампером — и система Hands free откроет багажную дверь для вас. Спланировать любую интересную поездку удобно с системой Яндекс. Авто: прокладывайте маршрут до нужного места в Навигаторе, посмотрите прогноз в Погоде, включите любимую Музыку — и всё это без рук! Голосовой помощник сделает это за вас.

В этот день каждый желающий смог пройти тест-драйв и почувствовать уникальные способности нового Nissan X-Trail, для этого были подготовлены искусственные препятствия 4×4 и специальная труднопроходимая трасса приключений.

В этот день Автоцентр превратился в новогоднюю сказку, где каждый гость нашел занятие по душе.

Презентация нового Nissan X-Trail в Автоцентре АНТ. Источник: Автоцентр АНТ , официальный дилер Nissan

Автоцентр АНТ, официальный дилер Nissan благодарит за участие всех гостей и партнеров праздника и напоминает, что до 31 декабря 2018 года действуют специальные новогодние предложения на весь модельный ряд Nissan.

Ждем вас: Павловский тракт, 249-е, тел.: 8 (3852)28−22−22



В качестве партнеров нашего мероприятия выступили крупнейшие компании в своей области.