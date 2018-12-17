Громкая автопремьера состоялась в прошедшую субботу в Автоцентре АНТ

В этот зимний день Автоцентр АНТ подарил барнаульцам долгожданную премьеру: новый внедорожник Nissan X-Trail. Инженеры Nissan освежили его дизайн, сделав его более динамичным, но сохранив узнаваемые черты.
Новый Nissan X-Trail стал ещё более технологичным: в него внедрены самые современные инновационные решения, поддерживающие философию Nissan Intelligent Mobility. Комфорт и безопасность — два слова, которые в первую очередь приходят на ум после того, как садишься в новый Nissan X-Trail. Интеллектуальная система остановки перед препятствием поможет предотвратить фронтальное столкновение, а интеллектуальные адаптивные фары головного света помогут увидеть, что же скрывается за следующим поворотом. Комфорт водителя обеспечивается, в первую очередь, уникальными сиденьями с технологией Zero Gravity, основанной на разработках NASA, а также подогревом рулевого колеса.
Пассажирам второго ряда тоже будет очень уютно суровой российской зимой — они могут включить подогрев задних сидений. А если руки заняты тяжёлыми сумками, которые нужно положить в багажник, можно просто провести ногой под задним бампером — и система Hands free откроет багажную дверь для вас. Спланировать любую интересную поездку удобно с системой Яндекс. Авто: прокладывайте маршрут до нужного места в Навигаторе, посмотрите прогноз в Погоде, включите любимую Музыку — и всё это без рук! Голосовой помощник сделает это за вас.
В этот день каждый желающий смог пройти тест-драйв и почувствовать уникальные способности нового Nissan X-Trail, для этого были подготовлены искусственные препятствия 4×4 и специальная труднопроходимая трасса приключений.
В этот день Автоцентр превратился в новогоднюю сказку, где каждый гость нашел занятие по душе.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Nissan благодарит за участие всех гостей и партнеров праздника и напоминает, что до 31 декабря 2018 года действуют специальные новогодние предложения на весь модельный ряд Nissan.
Ждем вас: Павловский тракт, 249-е, тел.: 8 (3852)28−22−22
В качестве партнеров нашего мероприятия выступили крупнейшие компании в своей области.
- «Магис Спорт» — это фитнес-клуб с комфортными условиями для тренировок как малышей, так и взрослых! В «Магис Спорт» Вас ждет не просто фитнес, а мотивация и возможности для достижения любых спортивных целей.
- StarLine сегодня — это 16 000 000 автовладельцев, уверенных в том, что найдут свой автомобиль там, где его оставили. Миссия StarLine — мы обеспечиваем жителей России и мира высоким уровнем безопасности на основе прогрессивных технологий мирового сообщества.
- Уже более 30 лет ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» производит продукцию, которая нравится, как жителям Алтайского края, так и других регионов России, кроме того продукция завода поставляется и за рубежи нашей Родины.
- «Трофей» — сеть розничных магазинов, работающая на рынке с 2010 года. Входит в Группу компаний «ТОНАР», являющуюся крупнейшим в России производителем товаров для рыбалки, охоты и туризма.
- Европлан признан лидером автолизинга в России на протяжении нескольких лет.
- «Гламелия» создаёт эксклюзивные букеты буквально для любого случая и оформляет залы к различным мероприятиям, включая оформление живыми цветами. «Гламелия» также занимается созданием интерьеров и оформлением мероприятий для корпоративных клиентов.
- Благодаря нестандартному подходу к процессу подготовки будущих водителей, широкому спектру услуг и социально направленной деятельности в сфере безопасности дорожного движения — БЦВВМ выделяется из общего числа стандартных автошкол Барнаула.