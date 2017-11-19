Грузовик сломался пополам на избитой улице в Рубцовске

Известно, что инцидент произошел прямо во время движения на пересечении улиц Сельмашская - Осипенко.



Как сообщает очевидец, грузовик вез мешки с цементом. Также уточняется, что водитель не пострадал.

В комментариях участники обсуждения стали шутить по поводу случившегося: "Газель" преклонила голову перед рубцовскими дорогами!", "Была бортовая - стала самосвал", "Трансформеры: рубцовская версия". Одну из версий случившегося в стихотворной форме высказал местный житель Александр Анненков: "Больше скорость, меньше ям - вот и рама пополам...".

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.