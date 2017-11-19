Грузовик сломался пополам на избитой улице в Рубцовске

В Рубцовске кузов грузовика ГАЗель во время движения разломился пополам, сообщает паблик Barnaul22.
Известно, что инцидент произошел прямо во время движения на пересечении улиц Сельмашская - Осипенко.
Как сообщает очевидец, грузовик вез мешки с цементом. Также уточняется, что водитель не пострадал.
В комментариях участники обсуждения стали шутить по поводу случившегося: "Газель" преклонила голову перед рубцовскими дорогами!", "Была бортовая - стала самосвал", "Трансформеры: рубцовская версия". Одну из версий случившегося в стихотворной форме высказал местный житель Александр Анненков: "Больше скорость, меньше ям - вот и рама пополам...".
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.