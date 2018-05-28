Honda проводит большой тест-райд новых мотоциклов.

Место проведения: на площадке возле дилерского центра HONDA Новосибирск, ул. Станционная, 60г. Праздничное мероприятие, посвященное Большому тест-райду HONDA, пройдет 2 июня.



Настоящей изюминкой предстоящего события станет возможность протестировать легендарный круизер от Honda – Gold Wing 2018 модельного года, обновление которого почитатели марки ждали более 10 лет.

Также несомненный интерес вызовут представители класса эндуро Honda Africa Twin и Honda Africa Twin Adventure Sport. Почитателей спортивных мотоциклов ждет "заряженный" CBR 1000S1, а для путешествий на длинные дистанции – хорошо приспособленные спорт-туристы VFR 1200 FAG и VFR 1200 XAH. Модель СТХ 700 NAG совмещает в себе лучшие качества круизера и нейкида.

В тест-райдах будут участвовать следующие модели мотоциклов:

Круизер Gold Wing GL 1800,

Africa Twin CRF 1000,

Africa Twin Adventure Sport,

Нейкед СТХ 700 NAG,

Спорт-турист VFR 1200 FAG,

Спорт-турист VFR 1200 XAH,

Супер-спорт CBR 1000 S1.

Для выезда в город наличие водительских прав категории "А" и мотошлема обязательно!

Большой тест-райд Honda – это отличная возможность лично прочувствовать настоящую мощь и испробовать технологические новинки мотоциклов Honda.

Предварительная запись на сайте motoland-honda.ru или по телефону +7 (383) 36-36-582

Дополнительную информацию о мероприятии и правила проведения тест-райдов вы можете получить в нашем салоне.

В дилерском центре также вас ждет большой выбор новых мотоциклов, экипировки, профессиональный технический сервис.

Официальный дилерский центр Хонда Новосибирск Адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная, 60-г

Телефон: +7 (383) 36-36-582

Сайт: motoland-honda.ru Мы в социальных сетях: "Фейсбук", "Вконтакте", "Инстаграм"

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