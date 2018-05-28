Honda проводит большой тест-райд новых мотоциклов.

Дорогие поклонники мотоциклов Honda! C 30 мая по 5 июня 2018 года состоится Большой тест-райд Honda в Новосибирске - тест-райды на новых мотоциклах Honda. Вы можете принять участие в тестовых поездках с 11.00 до 19.00 ежедневно.
Место проведения: на площадке возле дилерского центра HONDA Новосибирск, ул. Станционная, 60г. Праздничное мероприятие, посвященное Большому тест-райду HONDA, пройдет 2 июня.
Настоящей изюминкой предстоящего события станет возможность протестировать легендарный круизер от Honda – Gold Wing 2018 модельного года, обновление которого почитатели марки ждали более 10 лет.
Также несомненный интерес вызовут представители класса эндуро Honda Africa Twin и Honda Africa Twin Adventure Sport. Почитателей спортивных мотоциклов ждет "заряженный" CBR 1000S1, а для путешествий на длинные дистанции – хорошо приспособленные спорт-туристы VFR 1200 FAG и VFR 1200 XAH. Модель СТХ 700 NAG совмещает в себе лучшие качества круизера и нейкида.
В тест-райдах будут участвовать следующие модели мотоциклов:
- Круизер Gold Wing GL 1800,
- Africa Twin CRF 1000,
- Africa Twin Adventure Sport,
- Нейкед СТХ 700 NAG,
- Спорт-турист VFR 1200 FAG,
- Спорт-турист VFR 1200 XAH,
- Супер-спорт CBR 1000 S1.
Для выезда в город наличие водительских прав категории "А" и мотошлема обязательно!
Большой тест-райд Honda – это отличная возможность лично прочувствовать настоящую мощь и испробовать технологические новинки мотоциклов Honda.
Предварительная запись на сайте motoland-honda.ru или по телефону +7 (383) 36-36-582
Дополнительную информацию о мероприятии и правила проведения тест-райдов вы можете получить в нашем салоне.
В дилерском центре также вас ждет большой выбор новых мотоциклов, экипировки, профессиональный технический сервис.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная, 60-г
Телефон: +7 (383) 36-36-582
Сайт: motoland-honda.ru
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