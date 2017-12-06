На алтайской трассе в жутком ДТП разорвало грузовик

В Алтайском крае грузовик слетел с трассы. От удара автомобиль сильно смяло, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
На алтайской трассе в жутком ДТП разорвало фуру. Фото : Владимир Гришечкин в vk.com/barneos22.
На алтайской трассе в жутком ДТП разорвало фуру. Фото : Владимир Гришечкин в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии рассказали, что столкновение произошло на трассе Барнаул — Новосибирск недалеко от ЗАТО Сибирский. На снимках видно, что у машины разорвало кабину. Кроме того, поврежден прицеп, из которого выпали продукты.
По словам очевидцев, пострадавших нет. Водитель остался жив. Информация уточняется.
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