Автоновости

В алтайском городе после ДТП автомобиль снес шины у автосервиса

Вчера, 11:23.
Автоновости

В Камне-на-Оби 2 марта автомобиль после столкновения с другой машиной на скорости врезался в шины у стеллажа, пишут "Каменские известия".

В алтайском городе после ДТП автомобиль влетел в стеллаж с шинами.
В алтайском городе после ДТП автомобиль влетел в стеллаж с шинами. Фото : Скриншот с видео youtube.com.

Инцидент произошел на улице Каменской рядом с одним из городских автосервисов.

На кадрах видно, что автомобиль выезжал с прилегающей территории на дорогу и не пропустил иномарку. Машины столкнулись, а затем одна из них слетела на обочину, врезавшись в шину у придорожного стеллажа. От удара они покатились разные стороны.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее в Камне-на-Оби перевернулся ЗИЛ с углем.

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