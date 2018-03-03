В алтайском городе после ДТП автомобиль снес шины у автосервиса

В Камне-на-Оби 2 марта автомобиль после столкновения с другой машиной на скорости врезался в шины у стеллажа, пишут "Каменские известия".
Инцидент произошел на улице Каменской рядом с одним из городских автосервисов.
На кадрах видно, что автомобиль выезжал с прилегающей территории на дорогу и не пропустил иномарку. Машины столкнулись, а затем одна из них слетела на обочину, врезавшись в шину у придорожного стеллажа. От удара они покатились разные стороны.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, ранее в Камне-на-Оби перевернулся ЗИЛ с углем.
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