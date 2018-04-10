На барнаульской улице бетономешалка застряла в грязи

Свидетели ЧП сообщили, что бетономешалка застряла в грязи на улице Власихинская,154В, напротив "Ленты". На снимке видно, что автомобиль сильно увяз в глубокой луже.

Altapress.ru писал, что из-за сильного дождя и таяния снега в Барнауле затопило несколько улиц. Часть из них перекрыли.

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