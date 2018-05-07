Автоновости

В Барнауле четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, который въехал в киоск

Сегодня, 15:10.
Автоновости

В Барнауле днем 7 мая четыре человека пострадали в ДТП, в котором автобус врезался в киоск "Фруктовый мир", сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло в 13 часов на улице Юрина,253Б. По предварительной информации, 58-летний водитель автобуса Hyundai County потерял сознание. Маршрутка въехала в киоск с фруктами.

В результате аварии 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших три девушки и один мужчина. Им оказали помощь в горбольнице №1. Госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus