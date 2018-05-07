В Барнауле четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, который въехал в киоск

ДТП с автобусом 7 мая. Фото : Саша Мельникова в vk.com/barneos22. В Барнауле маршрутка врезалась в киоск. Фото : Настя Оленина, "Барнаул22". В Барнауле маршрутка врезалась в киоск. Фото : Настя Оленина, "Барнаул22".

ДТП произошло в 13 часов на улице Юрина,253Б. По предварительной информации, 58-летний водитель автобуса Hyundai County потерял сознание. Маршрутка въехала в киоск с фруктами.

В результате аварии 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших три девушки и один мужчина. Им оказали помощь в горбольнице №1. Госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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