В Барнауле четыре человека пострадали в ДТП с автобусом, который въехал в киоск

В Барнауле днем 7 мая четыре человека пострадали в ДТП, в котором автобус врезался в киоск "Фруктовый мир", сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП с автобусом 7 мая. Фото : Саша Мельникова в vk.com/barneos22.
В Барнауле маршрутка врезалась в киоск. Фото : Настя Оленина, "Барнаул22".
В Барнауле маршрутка врезалась в киоск. Фото : Настя Оленина, "Барнаул22".
ДТП произошло в 13 часов на улице Юрина,253Б. По предварительной информации, 58-летний водитель автобуса Hyundai County потерял сознание. Маршрутка въехала в киоск с фруктами.
В результате аварии 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших три девушки и один мужчина. Им оказали помощь в горбольнице №1. Госпитализация не потребовалась.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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