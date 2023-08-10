Изменения в законодательстве с 1 августа 2023 года, которые коснутся автомобилистов

С лета текущего года в России вводится сразу несколько нововведений, касающихся эксплуатации транспортных средств. Их незнание может привести к штрафам со стороны ГИБДД, а также прочим «санкциям». Расскажем о четырех изменениях в законах ниже.

Важно знать: проверить наличие штрафов ГИБДД в любое удобное время можно на сайте oplata-fssp.ru. Также на портале можно произвести быструю оплату. Данные об этом передаются в ведомство.

Пересдача экзамена «на права»

С 1 августа 2023 года всем иностранным гражданам и лицам без гражданства необходимо поменять водительские удостоверения национального или международного образца на российские. Сделать это необходимо в течение 12 месяцев с даты получения гражданства РФ или вида на жительство.

В ГИБДД сдавать «практику» не требуется — достаточно подтвердить лишь теоретические знания. Нововведение касается граждан всех иностранных государств, кроме Республики Беларусь.

Штраф: согласно КоАП наказание за езду с водительским удостоверением, срок которого истек, составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Отсутствие требований о подтверждении прохождения техосмотра

С 22 августа владельцы полисов ОСАГО при оформлении нового договора больше не должны подтверждать прохождение техосмотра. Также ужесточается контроль за деятельностью иностранных страховых компаний.

Увеличение утилизационного сбора

Повышение ставки зависит от категории ТС. Так, владельцам легковушек придется платить больше в 1,7-3,7 раза, если транспорт будет использоваться как коммерческий — в 2,5-3,4 раза. Рост ставки для грузовиков составит 1,7 раз.

Изменение тарифов коснется, прежде всего, физических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность. Граждан, которые ввозят авто для себя и не собираются зарабатывать на его дальнейшей перепродаже, изменения не затронут.

Изменения для водителей такси и общественного транспорта

В соответствие с изменениями в законодательстве, водителями такси и общественного транспорта не смогут стать граждане, имеющие судимость. При оформлении на работу отсутствие последней придется подтверждать соответствующей справкой. Также в случае того, если работник попадет под следствие, до выяснения всех обстоятельств и вынесения решения по делу от работы он будет отстранен.