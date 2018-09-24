Как прошла «Спартакиада автомобилистов» от Автоцентра АНТ, официального дилера Hyundai

Гостей ждали драйвовые состязания из автомобильного многоборья. Им предстояло проверить себя на точность бросков мячей в корзину из колес, сборку инструментальных ключей, а также выполнить задания по снятию и накачиванию колес на время.
Самым зрелищным испытанием стали заезды по фигурному вождению. Здесь важно было проявить быстроту реакции, ловкость и умение чувствовать автомобиль.
«Спартакиада автомобилистов» объединила не только приверженцев марки Hyundai, но просто автолюбителей, спортсменов и представителей автомобильных организаций и клубов.
Победители «Спартакиады» получили холодильник, стиральную машину и телевизор и множество других призов.
Также в тот день Автоцентр АНТ подготовил внедорожную трассу. Все желающие смогли протестировать на ней новые кроссоверы Hyundai. Зажигательные танцы, выступления силачей, фигуристов и акробатов заряжали всех гостей драйвом.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai благодарит за участие всех гостей «Спартакиады автомобилистов» и напоминает, что все главные новинки этой осени доступны для тест-драйва.
Кроме того, до 30 октября 2018 года действуют специальные предложения на весь модельный ряд Hyundai. Подробности по телефону (3852)29−00−20.