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Как прошла «Спартакиада автомобилистов» от Автоцентра АНТ, официального дилера Hyundai

23 сентября Автоцентр АНТ презентовал две новые модели Hyundai — новый внедорожник Santa Fe и обновленный кроссовер Tucson. Премьера прошла в необычном, спортивном формате «Спартакиады автомобилистов». Несмотря на осень, на площадке у ТРЦ «Арена» было по-настоящему жарко: автомобилисты азартно сражались за ценные призы от Автоцентра АНТ.

«Спартакиада автомобилистов».
«Спартакиада автомобилистов».
Фото: архив Автоцентра АНТ, официального дилера Hyundai

Гостей ждали драйвовые состязания из автомобильного многоборья. Им предстояло проверить себя на точность бросков мячей в корзину из колес, сборку инструментальных ключей, а также выполнить задания по снятию и накачиванию колес на время.

Самым зрелищным испытанием стали заезды по фигурному вождению. Здесь важно было проявить быстроту реакции, ловкость и умение чувствовать автомобиль.

«Спартакиада автомобилистов» объединила не только приверженцев марки Hyundai, но просто автолюбителей, спортсменов и представителей автомобильных организаций и клубов.

Победители «Спартакиады» получили холодильник, стиральную машину и телевизор и множество других призов.

Также в тот день Автоцентр АНТ подготовил внедорожную трассу. Все желающие смогли протестировать на ней новые кроссоверы Hyundai. Зажигательные танцы, выступления силачей, фигуристов и акробатов заряжали всех гостей драйвом.

Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai благодарит за участие всех гостей «Спартакиады автомобилистов» и напоминает, что все главные новинки этой осени доступны для тест-драйва.

«Спартакиада автомобилистов».
«Спартакиада автомобилистов».
Фото: архив Автоцентра АНТ, официального дилера Hyundai

Кроме того, до 30 октября 2018 года действуют специальные предложения на весь модельный ряд Hyundai. Подробности по телефону (3852)29−00−20.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д
Телефон: (3852) 29−00−20

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