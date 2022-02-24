Дни открытых дверей Обновленного ŠKODA KODIAQ состоятся 26−27 февраля в официальном дилерском центре АНТ Барнаул.

Первым оцените обновленный SKODA KODIAQ в движении!

Записывайтесь на уникальный тест-драйв по трассе с препятствиями и увлекательное мероприятие.

Мы подготовили реально интересную и захватывающую программу!

Вас ждут популярные ведущие Елена Хорошавцева и Егор Мотаев. Прекрасная пара вокалистов — Дмитрий и Ирина Нетерены. Увлекательные интерактивы, интеллектуальное казино ŠKODA FAMILY, фотосессия в стильной и креативной фотозоне, захватывающие мастер-классы, тет-а-тет с нумерологом и угощения!

А ваших деток заинтересует активный аниматор, креативные задания и мастер-класс. И конечно, по щедрой традиции АНТ Барнаул — подарки всем гостям!

Будет действительно интересно!

Обновленный ŠKODA KODIAQ. ООО «АНТ Авто»

Обновленная модель KODIAQ для тест-драйва и представленная в шоу-руме в максимальной комплектации. Вы ощутите все преимущества модели на специально подготовленной трассе с искусственными препятствиями! Автомобиль преодолеет диагональное вывешивание (диагональное преодоление препятствия), ролики (возможности интеллектуальной системы полного привода), колодцы (мягкость подвески), горку (возможности преодоления крутых спусков и подъемов), качели (преодоление динамического препятствия. Драйв гарантируем!

Вы можете пройти данный тест-драйв всей семьей, мы предложим детские кресла для любого возраста.

Кроме того, все участники тест-драйва примут участие в розыгрыше действительно полезных сувениров ŠKODA в прямом эфире в нашем инстаграм аккаунте 1 марта 2022 года.

Обновленный ŠKODA KODIAQ доступен для заказа в официальном дилерском центре АНТ Барнаул в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях SPORTLINE и L&K.

Уже в стандартное оснащение базовой комплектации Active входят светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot. В качестве опций к заказу доступны аудиосистема Bolero и функция беспроводного подключения SmartLink. Модель оснащается легкосплавными дисками Mitykas 17 дюймов, подчеркивающие ее уверенный облик.

Новый перечень стандартного оборудования версии Ambition предусматривает передние и задние датчики парковки с функцией автоторможения, датчик освещенности, задние светодиодные фонари с динамическими указатели поворота и приветственной анимацией, а также 18-дюймовые колесные диски Elbrus. Начиная с Ambition покупателям впервые доступны инновационные полностью светодиодные матричные фары с несколькими режимами работы для разных ситуаций и погодных условий. Модель опционально оснащается усовершенствованной аудиосистемой премиум-класса Canton c 12 источниками звука, включая сабвуфер, которая обеспечивает еще более качественное звучание.

Старшая комплектация Style визуально выделяется эффектными легкосплавными дисками Triton диаметров 18 дюймов, серебристыми рейлингами на крыше, а также дополнительным хромом в отделке. Она предлагает широкий список базового оснащения, среди которого — матричные адаптивные светодиодные фары, передние светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, омыватели фар высокого давления и наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением. В числе решений, обеспечивающих максимальный уровень комфорта, — система бесключевого доступа KESSY Full, сиденье водителя с электроприводом и памятью, многорежимная цифровая приборная панель и система выбора движения Driving Mode Select.

Такое нужно увидеть лично! Добро пожаловать на Дни открытых дверей Обновленного ŠKODA KODIAQ в АНТ Барнаул!

ООО «АНТ Авто»

Адрес: 656006, г. Барнаул, Павловский тракт, 249Е

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ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

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