"Стой и иди": на центральном проспекте в Барнауле сломался пешеходный светофор

Один из комментаторов поста замечает, что аналогичный "красно-зеленый" светофор работает на пересечении пр. Социалистического и пр. Строителей - только уже для автомобилей.

Другие пользователи шутят, что сигнал может означать "стой и иди", "иди, но быстро", "беги", "иди, но если собьют, сам виноват".

По правилам дорожного движения при неисправном или выключенном светофоре, нужно руководствоваться дорожными знаками.

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