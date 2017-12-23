"Стой и иди": на центральном проспекте в Барнауле сломался пешеходный светофор

Пользователи сообщества Barnaul22 сообщили о неработающем пешеходном светофоре на пересечении пр. Ленина и ул. Матросова в Барнауле. Светофор одновременно показывает разрешающий и запрещающий сигналы. Пешеходы в недоумении.
Один из комментаторов поста замечает, что аналогичный "красно-зеленый" светофор работает на пересечении пр. Социалистического и пр. Строителей - только уже для автомобилей.
Другие пользователи шутят, что сигнал может означать "стой и иди", "иди, но быстро", "беги", "иди, но если собьют, сам виноват".
По правилам дорожного движения при неисправном или выключенном светофоре, нужно руководствоваться дорожными знаками.
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