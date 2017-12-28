LADA cнимет с производства одну из самых дешевых моделей

По данным "Русского автомобиля", в первом полугодии "АвтоВАЗ" соберет 7 тыс.экземпляров Lada Priora. После этого выпуск машины не планируется.

Ранее "АвтоВАЗ" планировал отказаться от Lada Priora в 2017 году, однако седану продлили жизнь на конвейере из-за высокого спроса. При этом Lada Priora в кузове хэтчбек и универсал перестали выпускать еще в 2015 году.

Факт

Lada Priora выпускается с 2007 года. По сути это модернизированная версия модели ВАЗ-2110. Седан Lada Priora выпускают с 8- и 16-клапанным моторами объемом 1.6 литра (мощностью 87 и 106 л.с. соответственно). Ценник на автомобиль начинается с отметки 400 тыс. рублей.





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