Лед и пламя: в Барнауле презентовали новый BMW X3

В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова. В Барнауле презентовали новый BMW X3. Фото : Анна Зайкова.

Первыми увидеть вживую новый BMW X3 пришли около сотни поклонников немецкой марки. Дилер приготовил для публики сразу два экземпляра автомобиля. Эффектное световое и ледовое шоу знаменовали скорое представление долгожданной новинки, и вот он - Новый BMW X3 прямо посреди ледовой арены, скрывавшийся под полотном. После представления новинки ледовое шоу продолжилось в формате Гран-при по фигурному катанию на кубок BMW Дикси среди воспитанниц местной школы зимних видов спорта "Динамо".

Второй автомобиль предоставили гостям презентации для более подробного знакомства с BMW Х3 новой генерации.

Александр Васько,

гость презентации:

Шикарный, экстравагантный, брутальный автомобиль. BMW снова подтвердил свой высокий класс.

Александр Коровин,

гость презентации:

Я посидел в салоне и мне очень понравилось качество материалов и эргономика – все под рукой. Как всегда у BMW все для водителя, и мне это нравится.

Марк Козловский,

гость презентации, экс-депутат АКЗС:

BMW — одна из тех немногих марок, что сохраняет преемственность, индивидуальность, агрессивно-спортивный характер. Это очень важно на фоне того, что большинство автомобилей унифицируются. С детства мечтал ездить на BMW и сейчас эта мечта сбылась. Пока кроме BMW для себя другие марки даже не рассматриваю.

Как рассказали представители автоцентра "Дикси", новый BMW X3 2018 построен на новой модульной платформе CLAR, на которой баварцы ранее создали текущие поколения седанов 5-Series и флагманского 7-Series. От последнего новинка получила весь центр электроники, включая мультимедийную систему.

По сравнению с предшественником, новый Х3 получил более богатое базовое оснащение (датчики давления шин, кожаный салон, литые диски, современный 8-ступенчатый "автомат" и прочее – теперь во всех комплектациях).

Благодаря обильному использованию алюминия и высоколегированной стали в конструкции автомобиля инженерам удалось снизить снаряженную массу почти на 100 килограмм по сравнению с предыдущей генерацией. По габаритам же новый Х3 догнал Х5 первого поколения. Гости презентации были единодушны: в целом новинка заметно подросла в классе.

Обновилась и линейка двигателей. Покупателям доступны четыре мотора:

дизельные объемом 2 и 3 л мощностью 190 и 249 л.с. соответственно;

бензиновые объемом 2 литра мощностью 184 и 249 л.с. соответственно.

В 2018 году появится спортивная версия Х3 М40i с 360-сильным мотором, способным разогнать кроссовер с места до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Узнать о ценах, комплектациях и других особенностях модели, а также записаться на тест-драйв можно в Официальном дилерском центре BMW "ДИКСИ" по адресу:

г. Барнаул, ул. Мамонтова 27, тел. (3852) 222-001,

или на сайте www.bmw-dixi.ru

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