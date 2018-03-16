17 марта – День Икс в Автоцентре АНТ Nissan.

В эту субботу, 17 марта 2018 года, Автоцентр АНТ, официальный дилер NISSAN приглашает на праздник День ИКС.

Приглашаем всех поклонников и друзей Автоцентра АНТ с пользой и удовольствием провести выходной день в нашей компании.

Только в этот день вас ждут невероятные условия на покупку автомобилей Ниссан, Датсун и автомобилей с пробегом.

Отличное настроение и много хороших и нужных подарков гарантируем!

Только для Вас в этот день:

Автомобили Nissan, Datsun и автомобили с пробегом в наличии и с птс, с невероятными скидками и подарками!

Возможность обмена своего автомобиля на новый с дополнительной выгодой;

Госпрограммы первый и семейный автомобиль;

Выгодные кредитные условия;

Выгодные условия для юридических лиц, покупка в лизинг.

Помимо невероятных условий на покупку новых Ниссан, Вас Ждет:

Неудержимый тест-Ддайв с препятствиями;

Развлекательная программа с конкурсами и подарками;

Розыгрыш ценных подарков среди гостей праздника;

Детская анимация для маленьких гостей;

Тематическая фотозона.

Не пропустите День ИКС в Автоцентре АНТ!

Ждем Вас 17 марта в Автоцентре АНТ на Павловском тракте 249-е! Начало в 13.00!

Время работы в эту субботу, 17 марта, с 9:00 до 17:00.

nissan-ant22.ru

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