Автоновости

17 марта – День Икс в Автоцентре АНТ Nissan!

Сегодня, 09:00.
Новости компаний

Вы ждали этот день долгие месяцы! Потому что знали, что с его приходом многое изменится!

День ИКС - в Автоцентре АНТ!

17 марта – День Икс в Автоцентре АНТ Nissan.
17 марта – День Икс в Автоцентре АНТ Nissan. Фото : Архив автоцентра АНТ.

В эту субботу, 17 марта 2018 года, Автоцентр АНТ, официальный дилер NISSAN приглашает на праздник День ИКС.

Приглашаем всех поклонников и друзей Автоцентра АНТ с пользой и удовольствием провести выходной день в нашей компании.

Только в этот день вас ждут невероятные условия на покупку автомобилей Ниссан, Датсун и автомобилей с пробегом.

Отличное настроение и много хороших и нужных подарков гарантируем!

Только для Вас в этот день:

  • Автомобили Nissan, Datsun и автомобили с пробегом в наличии и с птс, с невероятными скидками и подарками!
  • Возможность обмена своего автомобиля на новый с дополнительной выгодой;
  • Госпрограммы первый и семейный автомобиль;
  • Выгодные кредитные условия;
  • Выгодные условия для юридических лиц, покупка в лизинг.

Помимо невероятных условий на покупку новых Ниссан, Вас Ждет:

  • Неудержимый тест-Ддайв с препятствиями;
  • Развлекательная программа с конкурсами и подарками;
  • Розыгрыш ценных подарков среди гостей праздника;
  • Детская анимация для маленьких гостей;
  • Тематическая фотозона.

Не пропустите День ИКС в Автоцентре АНТ!

Ждем Вас 17 марта в Автоцентре АНТ на Павловском тракте 249-е! Начало в 13.00!

Время работы в эту субботу, 17 марта, с 9:00 до 17:00.

nissan-ant22.ru

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus