17 марта – День Икс в Автоцентре АНТ Nissan.

Вы ждали этот день долгие месяцы! Потому что знали, что с его приходом многое изменится!
День ИКС - в Автоцентре АНТ!
В эту субботу, 17 марта 2018 года, Автоцентр АНТ, официальный дилер NISSAN приглашает на праздник День ИКС.
Приглашаем всех поклонников и друзей Автоцентра АНТ с пользой и удовольствием провести выходной день в нашей компании.
Только в этот день вас ждут невероятные условия на покупку автомобилей Ниссан, Датсун и автомобилей с пробегом.
Отличное настроение и много хороших и нужных подарков гарантируем!
Только для Вас в этот день:
- Автомобили Nissan, Datsun и автомобили с пробегом в наличии и с птс, с невероятными скидками и подарками!
- Возможность обмена своего автомобиля на новый с дополнительной выгодой;
- Госпрограммы первый и семейный автомобиль;
- Выгодные кредитные условия;
- Выгодные условия для юридических лиц, покупка в лизинг.
Помимо невероятных условий на покупку новых Ниссан, Вас Ждет:
- Неудержимый тест-Ддайв с препятствиями;
- Развлекательная программа с конкурсами и подарками;
- Розыгрыш ценных подарков среди гостей праздника;
- Детская анимация для маленьких гостей;
- Тематическая фотозона.
Не пропустите День ИКС в Автоцентре АНТ!
Ждем Вас 17 марта в Автоцентре АНТ на Павловском тракте 249-е! Начало в 13.00!
Время работы в эту субботу, 17 марта, с 9:00 до 17:00.
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