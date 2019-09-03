Масштабное Автошоу в подарок родному городу от Автоцентра АНТ! Такого жители Барнаула еще не видели

7 сентября 2019 года в Барнауле на площадке перед ТРЦ Galaxy крупнейший автомобильный холдинг Автоцентр АНТ организует незабываемое Автошоу-2019*. Уникальный тест-драйв с прохождением внедорожных препятствий — это подарок любимому городу и барнаульцам от Автоцентра АНТ. На автомобильном празднике автомобили Hyundai, Mitsubishi, Nissan будут проходить 2 специально подготовленные трассы:

Трасса для кроссоверов ( средний уровень сложности)

средний уровень сложности) Трасса для внедорожников ( высокий уровень сложности)

Гости праздника смогут увидеть и принять участие в профессиональных трюках по преодолению гигантских горок, качелей, люков, колодцев, бревен, рельсов, а также впервые для всех любителей адреналина Автоцентр АНТ приготовил новые препятствия. На внедорожной трассе автомобили будут преодолевать экстремальное диагональное препяствие и проезд автомобилей через 12 метровый бассейн с водой.

Такого наш город еще не видел!

Приходите всей семьей. Будет музыка, увлекательные зоны активностей, угощения, сюрпризы, подарки и море классных трюков на красивых современных автомобилях. А для самых маленьких Автоцентр АНТ подготовил бесплатную детскую игровую площадку с батутом, аниматорами, аквагриммом и, конечно же, сладкой ватой!

Не только посмотреть , но и стать владельцем

На Автошоу-2019 можно будет познакомиться со всеми автомобилями вживую. Автоцентр АНТ выставит более 20 автомобилей Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Infiniti и Datsun, о преимуществах которых будут рассказывать специалисты. Кроме этого, в рамках мероприятия на площадке будут работать крупные банки-партнеры, которые устроят ярмарку кредитов и страховок. А это значит, что прямо на месте вы сможете подать заявку и стать обладателем отличного автомобиля.

Для желающих жить на максимум

Гостей автомобильного праздника также ждет насыщенная программа с участием крупных творческих коллективов Барнаула. А изюминкой с пометкой «Высокое искусство» станет выступление камерного оркестра. И это тоже не все! Барнаульцы увидят показательные выступления от спортивных школ, смогут поучаствовать во флешмобах и не только.

Генеральный партнер Автошоу-2019 — энергетический напиток «Таргет». Он создан для успешных людей, которые хотят успевать больше и достигать лучших результатов. «Таргет» дает силы идти вперед и приводить мир в движение.

На площадке вас ждут: презентация нового продукта, дегустация, призы, подарки, конкурсы, зажигательное шоу.

С «Таргет» — к новым целям!

Не пропустите! Дата: 7 сентября.

7 сентября. Место: площадка перед ТРЦ Galaxy.

площадка перед ТРЦ Galaxy. Время: с 11:00 до 17:00. Вход свободный.

Банки-партнеры: ООО «Русфинанс Банк», «Сетелем Банк» ООО и ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО).

* По данным статистики «Ассоциации европейского бизнеса» за 2018 среди иностранных брендов.