Масштабное Автошоу в подарок родному городу от Автоцентра АНТ! Такого жители Барнаула еще не видели

- Трасса для кроссоверов (средний уровень сложности)
- Трасса для внедорожников (высокий уровень сложности)
Гости праздника смогут увидеть и принять участие в профессиональных трюках по преодолению гигантских горок, качелей, люков, колодцев, бревен, рельсов, а также впервые для всех любителей адреналина Автоцентр АНТ приготовил новые препятствия. На внедорожной трассе автомобили будут преодолевать экстремальное диагональное препяствие и проезд автомобилей через 12 метровый бассейн с водой.
Такого наш город еще не видел!
Приходите всей семьей. Будет музыка, увлекательные зоны активностей, угощения, сюрпризы, подарки и море классных трюков на красивых современных автомобилях. А для самых маленьких Автоцентр АНТ подготовил бесплатную детскую игровую площадку с батутом, аниматорами, аквагриммом и, конечно же, сладкой ватой!
Не только посмотреть, но и стать владельцем
На Автошоу-2019 можно будет познакомиться со всеми автомобилями вживую. Автоцентр АНТ выставит более 20 автомобилей Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Infiniti и Datsun, о преимуществах которых будут рассказывать специалисты. Кроме этого, в рамках мероприятия на площадке будут работать крупные банки-партнеры, которые устроят ярмарку кредитов и страховок. А это значит, что прямо на месте вы сможете подать заявку и стать обладателем отличного автомобиля.
Для желающих жить на максимум
Гостей автомобильного праздника также ждет насыщенная программа с участием крупных творческих коллективов Барнаула. А изюминкой с пометкой «Высокое искусство» станет выступление камерного оркестра. И это тоже не все! Барнаульцы увидят показательные выступления от спортивных школ, смогут поучаствовать во флешмобах и не только.
Генеральный партнер Автошоу-2019 — энергетический напиток «Таргет». Он создан для успешных людей, которые хотят успевать больше и достигать лучших результатов. «Таргет» дает силы идти вперед и приводить мир в движение.
На площадке вас ждут: презентация нового продукта, дегустация, призы, подарки, конкурсы, зажигательное шоу.
С «Таргет» — к новым целям!
Не пропустите!
- Дата: 7 сентября.
- Место: площадка перед ТРЦ Galaxy.
- Время: с 11:00 до 17:00.
Вход свободный.
- Datsun, (3852) 28−22−11
- Hyundai, (3852) 29−00−20
- Infiniti, (3852) 28−22−22
- Mitsubishi, (3852) 29−00−29
- Nissan, (3852) 28−22−22
Сайт: www.ant22.ru
Банки-партнеры: ООО «Русфинанс Банк», «Сетелем Банк» ООО и ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО).
* По данным статистики «Ассоциации европейского бизнеса» за 2018 среди иностранных брендов.