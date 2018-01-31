Москвичу выписали штраф за парковку в неположенном месте, когда он находился в пробке

Инцидент произошел 21 декабря днем на дублере Калужского шоссе по адресу улица Генерала Белова,4. На фото с камеры видеофиксации видно, что съемка велась из мимо проезжающей машины, которая двигалась в крайнем левом ряду. Автомобиль же Арсена Мирабяна находится в средней полосе (там их три). Тем не менее, приговор — 3000 рублей "за парковку в неположенном месте". Как такое вообще может произойти?

Петр Шкуматов,

координатор движения "Общество синих ведерок":

— Система фиксации нарушений парковки включается только в те моменты, когда положение видеорегистратора совпадает с зоной, где запрещена парковка. Но для таких случаев, когда паркон едет в левом ряду, предусмотрено отключение этого устройства, для избежания фиксации нарушений, которых нет. Но, видимо, оператор этого паркона либо забыл отключить прибор, либо не сделал это сознательно. Так или иначе, вот такой штраф пришел.

Перед праздниками мужчина обжаловать штраф не успел (это надо было сделать в течение 10 дней) и оплатил его. Однако в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Business FM пояснили, что есть и другая внесудебная процедура, чтобы доказать свою невиновность и вернуть деньги.

Ольга Дыгало,

пресс-секретарь МАДИ:

— Штраф будет отменен, а денежные средства будут возвращены автомобилисту в случае подачи в МАДИ ходатайства. В отношении сотрудника, допустившего ошибку, проводится служебная проверка. Обжаловать штраф можно в течение десяти дней с момента получения постановления. Если этот срок пропущен, можно подать в МАДИ ходатайство о продлении срока.

Во всей этой истории удивителен тот факт, что возмутился выписанным штрафом "за парковку в неположенном месте" только один водитель. Ведь паркон должен был зафиксировать все в том же среднем ряду более 10 машин. Многие автомобилисты говорят, что проще заплатить, чем ездить по различным инстанциям и доказывать свою невиновность.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.