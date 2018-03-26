Можно ли в автосалонах Барнаула купить просторный седан с АКПП за 500 тысяч?

RAVON 4. Фото : Автоцентр «Союз». RAVON 4. Фото : Автоцентр «Союз». RAVON 4. Фото : Автоцентр «Союз». RAVON 4. Фото : Автоцентр «Союз». RAVON 4. Фото : Автоцентр «Союз». RAVON 4. Фото : Автоцентр «Союз». RAVON 4. Фото : Автоцентр «Союз». RAVON 4. Фото : Автоцентр «Союз».

Непростая в современных реалиях задача: располагая бюджетом в 500-600 тыс. рублей найти достойный новый автомобиль с автоматической коробкой передач и достойным оснащением. Но выполнимая!

Под заданные параметры попадают не больше десятка моделей. При том лишь относительно новый бренд RAVON (но с хорошо знакомыми моделями концерна General Motors Uzbekistan ) готов предоставить в этой нише свободу выбора.

Пожалуй, наиболее интересным вариантом решения поставленной задачи будет Ravon R4. Как мы это докажем? Легко!

R4 – это полноразмерный седан. На фоне малолитражек, которые доминируют в этом ценовом сегменте, он смотрится просто исполином. Солидности добавляют гармоничная внешность и практичный интерьер, выполненный с серьезным подходом к эргономике и качеству. Кроме того, мало кто из конкурентов даже более высокого класса может похвастаться объемом багажника в 563 литра.

На фоне малолитражек, которые доминируют в этом ценовом сегменте, он смотрится просто исполином. Солидности добавляют гармоничная внешность и практичный интерьер, выполненный с серьезным подходом к эргономике и качеству. Кроме того, мало кто из конкурентов даже более высокого класса может похвастаться объемом багажника в 563 литра. "Неубиваемые" двигатели и подвеска. На Ravon R4 устанавливают созданный инженерами General Motors Uzbekistan 1,5-литровый мотор, выдающий 106 л.с. Он уже прошел проверку временем: сотни тысяч автомобилистов по всему миру знают его как ресурсный и беспроблемный. Не случайно производитель дает на автомобиль гарантию 5 лет или 150 000 км. Кроме того, подвеска седана же адаптирована для езды по самым разбитым дорогам.

На Ravon R4 устанавливают созданный инженерами General Motors Uzbekistan 1,5-литровый мотор, выдающий 106 л.с. Он уже прошел проверку временем: сотни тысяч автомобилистов по всему миру знают его как ресурсный и беспроблемный. Не случайно производитель дает на автомобиль гарантию 5 лет или 150 000 км. Кроме того, подвеска седана же адаптирована для езды по самым разбитым дорогам. Низкая стоимость эксплуатации. Ravon R4 расходует от 6,2 литров бензина АИ-92 на 100 км/ч. Не менее скромным по затратам будет и обслуживание этого автомобиля. Как и сама его стоимость — от 499 тыс. рублей.

Серьезность бренда. Хотя марка Ravon в России появилась относительно недавно, ее модели давно знакомы российским автолюбителям: ранее они отлично себя зарекомендовали под другим брендом. Благодаря высоким стандартам завода General Motors Uzbekistan, автомобили Ravon соответствуют современному уровню качества и комфорта.

Подробности можно узнать у официального дилера марки Ravon в Барнауле – автоцентра "СОЮЗ".

Барнаул, ул. Павловский тракт, 186в

тел. +7 (3852) 504-505

Сайт: avtosoyuz.ravon.ru

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