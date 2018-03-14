На Алтае дорожники пробивают трассы после обильного мокрого снегопада

Из-за выпадения обильных осадков в виде дождя и мокрого снега с 10 марта на территории Улаганского района Республики Алтай было нарушено транспортное сообщение на участке автодороги Акташ — Улаган — Балыктуюль. Наиболее сложная обстановка сложилась в районе Улаганского перевала, сообщили в МЧС России по Республике Алтай.

Дорожники восстанавливали движение на трех участках: на автодороге Акташ — Улаган ведут очистку дорожного полотна, движение восстановили частично, в одну полосу;

на автодороге Улаган — Балыктуюль — Балыкча (пер. Кату-Ярык) движение восстановили полностью;

на автодороге Улаган — Саратан движение полностью восстановлено. В районе ввели режим повышенной готовности. В гостиницах села Акташ разместили 24 человека, для них организовано питание. Всего в ликвидации последствий снегопада участвуют 25 человек, 13 единиц техники. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.