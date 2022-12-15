15 декабря
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Автоновости

На Алтае планируют построить прямую дорогу в Китай

Строительство прямой автомобильной дороги с Китаем планируется в 2023 году, пишет «Алтайская правда».

Дорога. Алтайский край.
Дорога. Алтайский край.
Настасья Коваленко

Представители регионов Большого Алтая отмечают, что это приведет к более тесным и взаимовыгодным связям с КНР.

Сейчас многие алтайские компании осуществляют экспорт и импорт продукции через Забайкальский край.

Альтернативный путь в Китай через Казахстан и Монголию позволит сформировать быструю логистику и сроки поставки отечественной продукции.

Новая построенная автомагистраль соединит пограничные пункты Тайкешкен в Синьцзян-Уйгурском автономной районе КНР и Ташанту в Республике Алтай.

Минэкономразвития региона формирует пакет документов, который направят в проект итоговой резолюции.

Еще одно заседание по вопросам строительства дороги пройдет в Баян-Ульгийском аймаке Монголии в 2023 году.

Ранее Чуйский тракт расширили до четырех полос на нескольких участках.

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