На Алтае планируют построить прямую дорогу в Китай

Представители регионов Большого Алтая отмечают, что это приведет к более тесным и взаимовыгодным связям с КНР.
Сейчас многие алтайские компании осуществляют экспорт и импорт продукции через Забайкальский край.
Альтернативный путь в Китай через Казахстан и Монголию позволит сформировать быструю логистику и сроки поставки отечественной продукции.
Новая построенная автомагистраль соединит пограничные пункты Тайкешкен в Синьцзян-Уйгурском автономной районе КНР и Ташанту в Республике Алтай.
Минэкономразвития региона формирует пакет документов, который направят в проект итоговой резолюции.
Еще одно заседание по вопросам строительства дороги пройдет в Баян-Ульгийском аймаке Монголии в 2023 году.
Ранее Чуйский тракт расширили до четырех полос на нескольких участках.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!