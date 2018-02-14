Автоновости

На алтайских трассах три дня будет ограничено движение транспорта

Сегодня, 07:02.
Автоновости

С 14 до 16 февраля включительно в Алтайском крае из-за прохождения военных колонн будут частично перекрыты некоторые участки трасс, сообщает ГИБДД России по Алтайскому краю. 

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru.

14 февраля

С 08:50 до 12:10 на участке автодороги Б. Ключи – Лесной – автодорога "Фирсово – Бобровка"

15 февраля

  • с 08:40 до 11:40 минут на участке полевой район (257 км а/д "Р-256") – а/д "Р-256" – Контошино
  • с 08:40 до 11:40 на участке автодороги Контошино – полевой район (озеро Красилово)
  • с 08:40 до 11:40 минут на участке автодороги полевой район (262 км а/д "Р-256") – а/д "Р-256" – полевой район (267 км а/д "Р-256");
  • с 21:00 до 23:50 на участке полевой район (Бобровка) – а/д "Фирсово – Бобровка" - Лесной – Б. Ключи;
  • с 21:00 до 23:50 на участке автодороги полевой район (Фирсово) – а/д "Фирсово – Бобровка – Лесной – штатная дорога – Б. – Ключи.

16 февраля

  • с 00:40 до 03:40 на участке автодороги полевой район (с. Контошино) – а/д "Р-256" –Полковниково;
  • с 00:40 до 03:40 минут на участке автодороги полевой район (о. Красилово) –Контошино – а/д "Р-256" – Полковниково;
  • с 00:40 до 03:40 минут на участке автодороги полевой район (267 км а/д "Р-256") – а/д "Р-256" –Полковниково.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus