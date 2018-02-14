На алтайских трассах три дня будет ограничено движение транспорта

С 14 до 16 февраля включительно в Алтайском крае из-за прохождения военных колонн будут частично перекрыты некоторые участки трасс, сообщает ГИБДД России по Алтайскому краю.
14 февраля
С 08:50 до 12:10 на участке автодороги Б. Ключи – Лесной – автодорога "Фирсово – Бобровка"
15 февраля
- с 08:40 до 11:40 минут на участке полевой район (257 км а/д "Р-256") – а/д "Р-256" – Контошино
- с 08:40 до 11:40 на участке автодороги Контошино – полевой район (озеро Красилово)
- с 08:40 до 11:40 минут на участке автодороги полевой район (262 км а/д "Р-256") – а/д "Р-256" – полевой район (267 км а/д "Р-256");
- с 21:00 до 23:50 на участке полевой район (Бобровка) – а/д "Фирсово – Бобровка" - Лесной – Б. Ключи;
- с 21:00 до 23:50 на участке автодороги полевой район (Фирсово) – а/д "Фирсово – Бобровка – Лесной – штатная дорога – Б. – Ключи.
16 февраля
- с 00:40 до 03:40 на участке автодороги полевой район (с. Контошино) – а/д "Р-256" –Полковниково;
- с 00:40 до 03:40 минут на участке автодороги полевой район (о. Красилово) –Контошино – а/д "Р-256" – Полковниково;
- с 00:40 до 03:40 минут на участке автодороги полевой район (267 км а/д "Р-256") – а/д "Р-256" –Полковниково.
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