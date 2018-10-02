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На двух оживленных перекрестках в Барнауле отключили светофоры

В Барнауле 2 октября из-за проведения плановых ремонтных работ отключили светофоры на двух перекрестках, сообщает официальный сайт города.

Светофор.
Светофор.
СС0
  • до 16 часов не работают светофоры на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой,
  • с 12 до 14 часов отключили светофоры на пересечении улицы Власихинской с Ленточным бором.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

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