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На двух перекрестках в Барнауле отключили светофоры

В Барнауле 12 октября из-за плановых ремонтных работ на несколько часов отключили светофоры на двух перекрестках по улице Попова, пишет официальный сайт города.

Светофор. Пешеходный переход.
Светофор. Пешеходный переход.
СС0

Светофоры не будут работать с 10 до 16 часов на пересечениях улицы Попова с улицами Балтийской и Взлетной.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

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