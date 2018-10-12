На двух перекрестках в Барнауле отключили светофоры

Светофоры не будут работать с 10 до 16 часов на пересечениях улицы Попова с улицами Балтийской и Взлетной.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
В Барнауле 12 октября из-за плановых ремонтных работ на несколько часов отключили светофоры на двух перекрестках по улице Попова, пишет официальный сайт города.
Светофоры не будут работать с 10 до 16 часов на пересечениях улицы Попова с улицами Балтийской и Взлетной.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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