На оживленных улицах Барнаула отключат светофоры

Светофоры отключат на следующих участках дорог:
— Змеиногорский тракт, 104 (с 10:30 до 12:00),
— пересечение ул. Гоголя с пр. Красноармейским (с 9:00 до 12:00).
28 августа в Барнауле на несколько часов отключат светофоры, сообщает мэрия города. Это связано с плановым ремонтом.
Светофоры отключат на следующих участках дорог:
— Змеиногорский тракт, 104 (с 10:30 до 12:00),
— пересечение ул. Гоголя с пр. Красноармейским (с 9:00 до 12:00).
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