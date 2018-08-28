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На оживленных улицах Барнаула отключат светофоры

28 августа в Барнауле на несколько часов отключат светофоры, сообщает мэрия города. Это связано с плановым ремонтом.

Светофор.
Светофор.
СС0

Светофоры отключат на следующих участках дорог:

— Змеиногорский тракт, 104 (с 10:30 до 12:00),

— пересечение ул. Гоголя с пр. Красноармейским (с 9:00 до 12:00).

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