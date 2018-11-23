На оживленном перекрестке в Барнауле отключили светофоры

Светофоры временно не функционируют из-за проведения плановых ремонтных работ на электросетях. Их отключили до 14 часов.
При проезде данного участка водителям следует быть особенно внимательными.
В Барнауле утром 23 ноября в 10 утра на пересечении шоссе Ленточный Бор с улицей Власихинской отключили светофоры, пишет официальный сайт города.
Светофоры временно не функционируют из-за проведения плановых ремонтных работ на электросетях. Их отключили до 14 часов.
При проезде данного участка водителям следует быть особенно внимательными.
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