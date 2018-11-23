На оживленном перекрестке в Барнауле отключили светофоры

В Барнауле утром 23 ноября в 10 утра на пересечении шоссе Ленточный Бор с улицей Власихинской отключили светофоры, пишет официальный сайт города.

Светофоры временно не функционируют из-за проведения плановых ремонтных работ на электросетях. Их отключили до 14 часов.

При проезде данного участка водителям следует быть особенно внимательными.