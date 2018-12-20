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На российских дорогах появится шумовая разметка

На разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, пишут «Известия». По мнению экспертов Росавтодора, в местах ее нанесения водители будут реже выезжать на встречку.

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
Скриншот видео Алексея Астахова в vk.com/barneos22

Шумовые полосы протестируют на трассах М7 «Волга» в Республике Татарстан, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, М5 «Урал» в Уральском регионе, Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш» в Сибири, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Шумовые разметки имеют небольшой срок службы, кроме того, полосы не защитят водителей от лобовых столкновений, отмечают автоэксперты, пишет bfm.ru. В то же время, по их словам, подобная разметка не является долговечным покрытием с учетом климатических особенностей.

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