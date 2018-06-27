Автоновости

На въезде в Барнаул затруднено движение

Сегодня, 12:16.
Автоновости

На подъезде к Барнаулу по новому мосту через Обь утром 27 июня образовался затор. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение там затруднено до сих пор. Дело в том, что на Правобережном тракте монтируют новые датчики весового контроля и меняют небольшой участок покрытия, сообщили altapress.ru в пресс-службе минстройтранса.

На Новом мосту установили рамки весового контроля.
На Новом мосту установили рамки весового контроля. Фото : www.uprdoraltay.ru.

По плану работы продлятся до следующей недели.

Некоторые СМИ и паблики сообщили, что асфальтовое покрытие будут менять на самом мосту. Это не так. Новый асфальт на мосту положили в 2015 году и он еще в хорошем состоянии.

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