На въезде в Барнаул затруднено движение

На подъезде к Барнаулу по новому мосту через Обь утром 27 июня образовался затор. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение там затруднено до сих пор. Дело в том, что на Правобережном тракте монтируют новые датчики весового контроля и меняют небольшой участок покрытия, сообщили altapress.ru в пресс-службе минстройтранса.

По плану работы продлятся до следующей недели. Некоторые СМИ и паблики сообщили, что асфальтовое покрытие будут менять на самом мосту. Это не так. Новый асфальт на мосту положили в 2015 году и он еще в хорошем состоянии. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.