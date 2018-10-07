Новые правила регистрации автомобилей вступили в силу в России

С 7 октября в России начали действовать новые правила регистрации автомашин, пишут «Известия». Вступил в силу приказ МВД № 399 , который регламентирует эти изменения.

Что изменилось

Теперь упрощена процедура постановки автомобилей на учет, а также введение электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) вместо бумажных. Система ЭПТС заработала в РФ в июле, с этого момента начался переходный период до 1 ноября 2019 года. Приказ МВД определяет порядок регистрации автомобилей с (ЭПТС).

Стала проще процедура согласования замены двигателя на машине. В случае его замены на идентичный мотор владельцы автомобилей не будут обязаны ехать в ГИБДД для регистрации. Инспекторы ДПС теперь не будут сверять на дорогах номер мотора, так как он указывается только в паспорте транспортного средства, который водитель не должен возить вместе с собой, передает Газета.ru.

Новые правила также предусматривают, что если у транспортного средства несколько собственников, то при постановке на учет на одного из них они смогут заполнить лично письменное заявление в ГИБДД или предоставить будущему водителю нотариально заверенное согласие.

Помимо этого по новым правилам можно ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и с использованием временного удостоверения личности.

Кроме того, увеличится срок их хранения по заявлениям владельцев авто с 180 до 360 суток.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что новые правила закрепят антикоррупционный механизм выдачи государственных регистрационных знаков.