Очевидцы: в Барнауле девушка бросилась под автобус

В Барнауле утром 17 мая девушку сбил автобус №78, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Свидетели аварии пишут, что девушка резко выскочила на дорогу. По словам других очевидцев, пешеход бросился под автобус.
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru подтвердили факт ДТП. В ведомстве сообщили, что в 7:20 утра автобус Higer под управлением 33-летнего водителя сбил 18-летнюю девушку.
В результате ДТП пешеход получил травмы. Девушке оказали помощь, не госпитализировали.
Напомним, в Барнауле 16 мая автомобиль Totyota сбил 88-летнюю женщину.
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