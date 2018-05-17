Автоновости

Очевидцы: в Барнауле девушка бросилась под автобус

Сегодня, 12:40.
Автоновости

В Барнауле утром 17 мая девушку сбил автобус №78, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото : Дмитрий Кудрявцев.

Свидетели аварии пишут, что девушка резко выскочила на дорогу. По словам других очевидцев, пешеход бросился под автобус.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru подтвердили факт ДТП. В ведомстве сообщили, что в 7:20 утра автобус Higer под управлением 33-летнего водителя сбил 18-летнюю девушку.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Девушке оказали помощь, не госпитализировали.

Напомним, в Барнауле 16 мая автомобиль Totyota сбил 88-летнюю женщину.

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