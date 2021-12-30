Ощущение счастья, искренний восторг и лучезарные улыбки в Мастерской Деда Мороза ŠKODA FAMILY

Новый год — самый любимый и волшебный праздник для всех! 25 декабря в официальном дилерском центре ŠKODA АНТ Барнаул прошло удивительное новогоднее мероприятие!

Как все было

Царила творческая атмосфера! Профессиональные декораторы проводили мастер-классы. Дети и родители своими руками создавали настоящие шедевры, искусно декорированные елочные игрушки в форме зимних птичек снегирей.

Мастер класс по изготовлению медовых свечей был окутан таинством. Каждый загадывал заветное желание. При скручивании вощины можно было добавить натуральные ароматические масла пихты, апельсина, кедра, мяты, лимона, сухой можжевельник, папоротник. А декорирование свечей уносило в вихре фантазий каждого. Блестки, бусины, елочные веточки, ленты — все элементы декора делали каждую свечу неповторимой. В новогоднюю ночь каждый зажжет свою свечу и желания обязательно сбудутся!

Всем ребятишкам прежде чем попасть к главным персонажам нужно было пройти игровые станции. Увлекательный видео интерактив «Найди отличия! А попробуйте и Вы найти 5 отличий на каждой картинке! Магнитные пазлы с новогодними мотивами! Новогодний аквагрим!

Найди отличия. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Найди отличия. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Найди отличия. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Найди отличия. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

На индивидуальном поздравлении Деда Мороза и Снегурочки артистизму деток не было границ! Песни, танцы, стихи — Дедушка был рад уделить внимание каждому! А Снегурочка пришла не с пустыми руками, а с волшебным кроликом Мандарином! А волшебный он потому, что все желания, которые детки ему прошептали на ушко обязательно сбудутся! Конечно же все ребятишки получили подарки: кружки, пряники и конфеты ручной работы и новогоднее настроение!

А еще в ŠKODA FAMILY работала почта заботы! В наше время цифровых технологий, все с удовольствием подписывали, давно забытые открытки, своим родным и близким и скидывали их в настоящий почтовый ящик! Кстати, сотрудники ŠKODA АНТ Барнаул уже отправили их адресатам.

Все взрослые могли получить профессиональную консультацию, почувствовать и оценить все актуальные модели ŠKODA в максимальной комплектации. В Дилерском центре ŠKODA АНТ Барнаул все автомобили для тест-драйвов оборудованы детскими креслами в трех вариациях — в зависимости от возраста и веса ребенка. Приходите тестировать автомобиль вашей мечты все семьей!

Мы заботимся о здоровье своих клиентов и соблюдали все санитарные нормы. Мы специально разработали данный интерактивный формат, чтобы участники проходил все игровые станции по очереди, а для этого приглашали гостей по несколько семей на определённое время.

ŠKODA FAMILY — увлекательный мир, в котором сбываются мечты! Смотрим видео!

Счастливого Нового года вместе со ŠKODA!

АНТ Барнаул

Официальный дилер ŠKODA

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

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Сайт: www.skoda-ant22.ru