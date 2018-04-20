Автоновости

Презентация нового автомобиля LIFAN X70 пройдет в барнаульском Парке спорта

Сегодня, 09:13.
Автоновости

Уже в это воскресенье, 22 апреля, с 11.00 автосалон LIFAN АГАС приглашает всех на презентацию нового автомобиля LIFAN X70 в Парке спорта (ул. Энтузиастов, 12-в).

LIFAN Х70.
LIFAN Х70. Иллюстрация : архив Автосалона LIFAN АГАС.

Помимо невероятных условий на покупку новых LIFAN Х70 вас ждут:

  • тест-драйв;
  • развлекательная программа с конкурсами;
  • розыгрыш ценных подарков среди гостей праздника;
  • тематическая фотозона и многое другое.

Гости мероприятия получат возможность отдохнуть, попробовать в деле новый автомобиль LIFAN Х70 и узнать подробности обо всех действующих выгодных программах покупки, оценить свой автомобиль для сдачи в Trade-in, получить консультацию по кредитным продуктам.

Lifan X70 – это кроссовер от 799 000 руб. до 999 900 руб. с инновационными характеристиками. Действуют выгодные условия на предзаказ автомобилей!

Яркий дизайн, спортивный стиль, надежность, современное оборудование и отличная управляемость – все это отличает новый LIFAN X70.

Система курсовой устойчивости (ESP) девятого поколения от компании BOSCH устанавливается на все LIFAN X70 вне зависимости от комплектации и обеспечивает безопасность водителя и пассажиров при движении на скользкой дороге.

Официальный дилер LIFAN в Алтайском крае, Автоцентр LIFAN АГАС

Адрес: ул. Белинского 20-г (п. Южный)
Телефон: 8 (3852) 67-01-39
Сайт: agas.lifan-car.ru

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