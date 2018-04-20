Презентация нового автомобиля LIFAN X70 пройдет в барнаульском Парке спорта

Уже в это воскресенье, 22 апреля, с 11.00 автосалон LIFAN АГАС приглашает всех на презентацию нового автомобиля LIFAN X70 в Парке спорта (ул. Энтузиастов, 12-в).
Помимо невероятных условий на покупку новых LIFAN Х70 вас ждут:
- тест-драйв;
- развлекательная программа с конкурсами;
- розыгрыш ценных подарков среди гостей праздника;
- тематическая фотозона и многое другое.
Гости мероприятия получат возможность отдохнуть, попробовать в деле новый автомобиль LIFAN Х70 и узнать подробности обо всех действующих выгодных программах покупки, оценить свой автомобиль для сдачи в Trade-in, получить консультацию по кредитным продуктам.
Lifan X70 – это кроссовер от 799 000 руб. до 999 900 руб. с инновационными характеристиками. Действуют выгодные условия на предзаказ автомобилей!
Яркий дизайн, спортивный стиль, надежность, современное оборудование и отличная управляемость – все это отличает новый LIFAN X70.
Система курсовой устойчивости (ESP) девятого поколения от компании BOSCH устанавливается на все LIFAN X70 вне зависимости от комплектации и обеспечивает безопасность водителя и пассажиров при движении на скользкой дороге.
Адрес: ул. Белинского 20-г (п. Южный)
Телефон: 8 (3852) 67-01-39
Сайт: agas.lifan-car.ru
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