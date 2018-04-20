Презентация нового автомобиля LIFAN X70 пройдет в барнаульском Парке спорта

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Lifan X70 – это кроссовер от 799 000 руб. до 999 900 руб. с инновационными характеристиками. Действуют выгодные условия на предзаказ автомобилей!

Яркий дизайн, спортивный стиль, надежность, современное оборудование и отличная управляемость – все это отличает новый LIFAN X70.

Система курсовой устойчивости (ESP) девятого поколения от компании BOSCH устанавливается на все LIFAN X70 вне зависимости от комплектации и обеспечивает безопасность водителя и пассажиров при движении на скользкой дороге.

Официальный дилер LIFAN в Алтайском крае, Автоцентр LIFAN АГАС Адрес: ул. Белинского 20-г (п. Южный)

Телефон: 8 (3852) 67-01-39

Сайт: agas.lifan-car.ru

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