Процедуру получения водительских прав упростят

В настоящее время права выдаются только в отделениях Госавтоинспекции. В МФЦ их можно только переоформить.

Проект для упрощения получения водительского удостоверения и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения подготавливается по поручению правительства, а также при содействии Минпромторга, Минэкономразвития и Минкомсвязи.

В конце этого года планируют запустить первый пилотный проект в Татарстане. Но уже рассматривается возможность включения в эксперимент Санкт-Петербурга и Москвы. При этом у граждан России будет выбор, где получить водительские права и СТС — в подразделениях ГИБДД или МФЦ.

По мнению экспертов, нововведение поспособствует облегчению процедуры получения документов, а также сократит очереди, пишет ura.ru. При всем этом, чтобы выдавать водительское удостоверение и СТС в МФЦ, нужно будет принять несколько мер для совместимости информационных систем центров и МВД, также потребуется установить в центрах специальное оборудование.

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