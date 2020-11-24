Российские водители в два раза снизили расходы на подготовку к зиме

К такому выводу пришли аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и сервиса для выбора и покупки автомобиля онлайн СберАвто.
Потребительский спрос с 1 сентября по 22 ноября снизился практически во всех категориях товаров и услуг для подготовки автомобиля к работе в зимних условиях.
«Сильнее всего сократились расходы россиян на услуги автосервисов — объем продаж в натуральном выражении по числу покупок снизился на 48%. Средний чек затрат уменьшился на 24%, до уровня 4520 рублей за одно посещение автосервиса», — говорится в исследовании.
К примеру, продажи незамерзающей жидкости снизились на 16%. Средний чек затрат составил 172 рубля — на 3% ниже, чем в прошлом году.
Услугами автомоек стали пользоваться реже на 11%, при этом стоимость услуги возросла.
Не смотря на общее снижение расходов на подготовку авто к зиме, небольшой рост показала продажа автомобильных шин — на 2%. Средний чек составил 14,2 тыс. рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году.
Ранее алтайских спасателей перед зимой вооружили новой техникой — им вручили ключи от 14 новых автомобилей.