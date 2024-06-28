Семейные выходные с Автоцентром АНТ.

Уже устали от жары, пляжей, дачи? Давайте сменим обстановку на прохладную. Автоцентр АНТ CHERY (Чери) приглашает нас с вами на семейные выходные — с тест-драйвами, конкурсами, коктейлями и ягодными десертами.

В это воскресенье можно прийти всей семьей в прохладный шоурум автосалона и:

пройти тест-драйв на CHERY

ознакомиться с преимуществами электроавтомобилей CHERY

поучаствовать в конкурсах и играх

насладиться ягодными десертами и авторскими коктейлями

А еще можно поучаствовать в розыгрыше двухкамерного холодильника, сертификата на путешествие и других ценных призов.

Для всех, кто планировал покупку автомобиля — 30 июня будут действовать специальные цены и подарки по промокоду «жара».

Встречаемся 30 июня (воскресенье) в 12:00, Автоцентр АНТ — официальный дилер CHERY, Павловский тракт, 249Е.

(регистрация на розыгрыш — до 12:30 на ресепции CHERY).

+73852230050

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