Семейные выходные с Автоцентром АНТ.

В это воскресенье можно прийти всей семьей в прохладный шоурум автосалона и:
- пройти тест-драйв на CHERY
- ознакомиться с преимуществами электроавтомобилей CHERY
- поучаствовать в конкурсах и играх
- насладиться ягодными десертами и авторскими коктейлями
А еще можно поучаствовать в розыгрыше двухкамерного холодильника, сертификата на путешествие и других ценных призов.
Для всех, кто планировал покупку автомобиля — 30 июня будут действовать специальные цены и подарки по промокоду «жара».
Встречаемся 30 июня (воскресенье) в 12:00, Автоцентр АНТ — официальный дилер CHERY, Павловский тракт, 249Е.
(регистрация на розыгрыш — до 12:30 на ресепции CHERY).
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