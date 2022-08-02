Старт продаж квадроциклов и багги HISUN в Автоцентре АНТ

Автоцентр АНТ уже более 25 лет занимается продажами и обслуживанием автомобилей. В настоящее время Автоцентр АНТ является единственным официальным дилером в Алтайском крае мировых автобрендов: Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, ŠKODA, а также авторизованным центром Infinity.

27 июля портфель брендов компании пополнился квадроциклами и багги HISUN (ХАЙСАН). Автоцентр АНТ приглашает в дилерские центры на Павловском тракте познакомится с новой техникой и получить внедорожные летние впечатления.

Квадроциклы и багги HISUN

В Автоцентре АНТ представлен широкий выбор моделей бренда от универсального квадроцикла до мощного багги. Современный дизайн, надежные и мощные двигатели, богатая комплектация, широкий выбор дополнительного оборудования и запасных частей, демократичная цена и два года гарантии без ограничений по пробегу — все это вы найдете в моделях внедорожной техники HISUN.

Сборка HISUN осуществляется на передовом высокотехнологичном оборудовании в Китае, что позволяет выпускать технику высокой степени надежности по конкурентоспособной цене. По качеству техника HISUN не уступает популярным брендам в своем сегменте.

Квадроцикл HISUN. Автоцентр АНТ Квадроцикл HISUN. Автоцентр АНТ Квадроцикл HISUN. Автоцентр АНТ Квадроцикл HISUN. Автоцентр АНТ Квадроцикл HISUN. Автоцентр АНТ Квадроцикл HISUN. Автоцентр АНТ Квадроцикл HISUN. Автоцентр АНТ Квадроцикл HISUN. Автоцентр АНТ

Справка Китайская компания Chongqing Huansong Industrial (group)Co., Ltd. основана в 1987 году. Сегодня, HISUN Motors Corporation — это крупнейший холдинг из 9 дочерних предприятий. В 2003 году компания HISUN открыла производство ATV-квадроциклов и UTV-мотовездеходов с объёмом двигателя от 110 до 1000 см³. За 19 лет бренд завоевал огромную популярность в мире: кроме внутреннего рынка (25 китайских провинций), квадроциклы Hisun успешно продаются более чем в 50 странах. Сегодня штаб-квартиру или представительство Hisun можно найти на всех континентах, за исключением Антарктиды. Только в Северной Америке работают более 250 официальных дилеров и собственная сборочная площадка.

Мультипрофильный сервисный центр «Автоцентр АНТ»

Теперь не остается сомнений, где обслуживать свой автомобиль и технику. Автоцентр АНТ — это мультипрофильный сервисный центр, где вы доверяете не только автомобиль, но и другие виды транспорта, в том числе: прицеп, квадроцикл, багги, снегоход и прочие профессионалам.

Как правило, после туристической или рабочей поездки, а также охоты и рыбалки перед Вами встает выбор, где обслужить все свою технику?!

Автоцентр АНТ предлагает Вам новую услугу — мы примем весь Ваш транспорт одновременно! Теперь не нужно обслуживать свои транспортные средства в разных местах!

Вы приезжаете в Автоцентр АНТ, отдаете ключи мастеру-консультанту, а дальше мы сделаем все сами:

Примем ваш автомобиль и технику.

Выгрузим все транспортные средства самостоятельно.

Помоем и приведем в порядок даже после самых экстремальных «покатушек».

Профессионально обслужим ваш автомобиль и технику на новейшем оборудовании.

Устраним сколы и повреждения с помощью кузовных и малярных работ.

Пока ваши транспортные средства находятся на обслуживании, специалисты дилерского центра угостят вас ароматным кофе или чаем, а ваши дети весело проведут время в игровой зоне шоурума.

Ну, а если вы задумываетесь о смене автомобиля или квадроцикла, мы выкупим или обменяем их на новый автомобиль Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, ŠKODA, автомобиль с пробегом или квадроцикл HISUN. Все автомобили с пробегом в Автоцентре АНТ отремонтированы, с ними проведены необходимые кузовные и малярные работы. Автомобили с пробегом продаются с гарантией 1 год.

Автомобили с пробегом. Автоцентр АНТ

Встречаемся в Автоцентре АНТ!

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hisun , Hyundai , Mitsubishi Motors , Nissan , Skoda , Infinity

Адреса: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д | Павловский тракт, 249 е

Режим работы: Пн-пт с 8:00 до 19:00, сб-вс — с 9:00 до 14:00

Телефоны:

Сайт: www.ant22.ru