Старт продаж квадроциклов и багги HISUN в Автоцентре АНТ

27 июля портфель брендов компании пополнился квадроциклами и багги HISUN (ХАЙСАН). Автоцентр АНТ приглашает в дилерские центры на Павловском тракте познакомится с новой техникой и получить внедорожные летние впечатления.
Квадроциклы и багги HISUN
В Автоцентре АНТ представлен широкий выбор моделей бренда от универсального квадроцикла до мощного багги. Современный дизайн, надежные и мощные двигатели, богатая комплектация, широкий выбор дополнительного оборудования и запасных частей, демократичная цена и два года гарантии без ограничений по пробегу — все это вы найдете в моделях внедорожной техники HISUN.
Сборка HISUN осуществляется на передовом высокотехнологичном оборудовании в Китае, что позволяет выпускать технику высокой степени надежности по конкурентоспособной цене. По качеству техника HISUN не уступает популярным брендам в своем сегменте.
Справка
Китайская компания Chongqing Huansong Industrial (group)Co., Ltd. основана в 1987 году. Сегодня, HISUN Motors Corporation — это крупнейший холдинг из 9 дочерних предприятий.
В 2003 году компания HISUN открыла производство ATV-квадроциклов и UTV-мотовездеходов с объёмом двигателя от 110 до 1000 см³. За 19 лет бренд завоевал огромную популярность в мире: кроме внутреннего рынка (25 китайских провинций), квадроциклы Hisun успешно продаются более чем в 50 странах. Сегодня штаб-квартиру или представительство Hisun можно найти на всех континентах, за исключением Антарктиды. Только в Северной Америке работают более 250 официальных дилеров и собственная сборочная площадка.
Мультипрофильный сервисный центр «Автоцентр АНТ»
Теперь не остается сомнений, где обслуживать свой автомобиль и технику. Автоцентр АНТ — это мультипрофильный сервисный центр, где вы доверяете не только автомобиль, но и другие виды транспорта, в том числе: прицеп, квадроцикл, багги, снегоход и прочие профессионалам.
Как правило, после туристической или рабочей поездки, а также охоты и рыбалки перед Вами встает выбор, где обслужить все свою технику?!
Автоцентр АНТ предлагает Вам новую услугу — мы примем весь Ваш транспорт одновременно! Теперь не нужно обслуживать свои транспортные средства в разных местах!
Вы приезжаете в Автоцентр АНТ, отдаете ключи мастеру-консультанту, а дальше мы сделаем все сами:
- Примем ваш автомобиль и технику.
- Выгрузим все транспортные средства самостоятельно.
- Помоем и приведем в порядок даже после самых экстремальных «покатушек».
- Профессионально обслужим ваш автомобиль и технику на новейшем оборудовании.
- Устраним сколы и повреждения с помощью кузовных и малярных работ.
Пока ваши транспортные средства находятся на обслуживании, специалисты дилерского центра угостят вас ароматным кофе или чаем, а ваши дети весело проведут время в игровой зоне шоурума.
Ну, а если вы задумываетесь о смене автомобиля или квадроцикла, мы выкупим или обменяем их на новый автомобиль Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, ŠKODA, автомобиль с пробегом или квадроцикл HISUN. Все автомобили с пробегом в Автоцентре АНТ отремонтированы, с ними проведены необходимые кузовные и малярные работы. Автомобили с пробегом продаются с гарантией 1 год.
Встречаемся в Автоцентре АНТ!
Автоцентр АНТ — официальный дилер Hisun, Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, Skoda, Infinity
Адреса: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д | Павловский тракт, 249 е
Режим работы: Пн-пт с 8:00 до 19:00, сб-вс — с 9:00 до 14:00
Телефоны:
- Hisun: (3852) 20−20−30
- Hyundai: (3852) 29−00−20
- Mitsubishi Motors: (3852) 29−00−29
- Nissan: (3852) 28−22−22
- Skoda: (3852) 28−21−11
- Автомобили с пробегом: (3852) 28−22−11
Сайт: www.ant22.ru