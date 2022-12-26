OMODA C 5 — автомобиль, который сразу привлекает внимание. Еще до того, как вы увидите сам кроссовер, вас приятно удивит невероятная для нового автомобиля такого класса цена — от 1 944 900 руб*. Многого ли можно ожидать от автомобиля за 2 миллиона? Как выяснилось, очень даже многого.
Дизайн
Выглядит OMODA C 5 шикарно. Его дизайн создан международной командой специалистов под патронажем знаменитого Стива Юма, работавшего в концернах GM, Ford и Hyundai. Принцип «золотого сечения» позволяет OMODA C 5 смотреться эффектно и пропорционально с любого ракурса.
Вместе с тем, автомобиль — не только ваша визитная карточка, но и средство передвижения. Корреспонденту «Свободного курса» довелось провести тест-драйв OMODA С 5. О впечатлениях стоит рассказать особо.
Первое впечатление
Еще при посадке в OMODA С 5 чувствуется комфорт, складывающийся из множества, казалось бы, незначительных, на первый взгляд, мелочей. Так, например, широкая резинка на двери полностью закрывает порог, поэтому испачкать одежду об него невозможно.
Когда вы сядете в удобное водительское кресло с массой регулировок, вам не придется рассовывать по непредназначенным для этого местам ключи, телефон и прочие мелочи — для этого есть широкое углубление под рукой, причем со встроенной беспроводной зарядкой.
Из прочего приятного: двухзонный климат-контроль с фильтром тонкой очистки воздуха, атмосферная контурная подсветка с 64 цветами на выбор и качественная шумоизоляция.
Габариты и вместимость
Интересно, что при довольно компактных габаритах OMODA С 5, в салоне у нее просторно и пассажиры не теснятся. Мы даже провели своеобразный эксперимент: в машину село трое немаленьких мужчин. На водительском сидении разместился наиболее крупный, ростом более 185 см и с широкими плечами.
При этом он ни во что не упирался коленями и чувствовал себя вполне комфортно. Вместе с тем, тесниться также не пришлось ни сидящему сзади, ни пассажиру на переднем сидении. Сидения в OMODA С 5, кстати, с интегрированными подголовниками — как в спорткарах.
Багажник здесь тоже весьма просторный — 378 л. OMODA С 5 — единственный в сегменте автомобиль с функцией бесконтактного открывания задней двери. Если подойти к ней с ключом в кармане, подождать, чтобы моргнули указатели поворота, а потом сделать шаг назад — дверь откроется.
Управление
Руль у OMODA С 5 — очень удобный, легкий. Его подогрев срабатывает едва ли не мгновенно. Рычаги расположены удачно, переключаются легко.
Приятно удивила подвеска — чрезвычайно мягкая, плавная, без раскачки проходит «лежачих полицейских». Некоторые из них пассажиры даже не замечали. На зимней колее, кстати, OMODA С 5 тоже не виляет, держится уверенно.
Передняя подвеска в OMODA С 5 — это независимая McPherson, задняя — полузависимая пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
У автомобиля длинная колесная база (2630 мм) и внушительный дорожный просвет (190 мм). Свесы кузова — короткие, позволяющие парковаться вплотную к бордюрам.
Технологии
Адаптивный круиз-контроль хорошо работает даже на небольших скоростях, это очень удобно в пробках. Автоматика уверенно справляется даже при значительной дистанции до других автомобилей, однако при перестроении лучше все-таки контролировать процесс.
На большом удобном дисплее реализован великолепный 3D-обзор, отлично работает контроль слепых зон. Хорошо себя показала система удержания в полосе, распознающая полосы на дороге, даже несмотря на зимнее время.
К слову, к российским зимам OMODA С 5 тоже прекрасно подготовлена. Автомобиль успешно прошел испытания в различных климатических условиях. Помимо обогрева руля, в нем есть обогрев ветрового и заднего стекол, форсунок, зеркал заднего вида и всех сидений.
Отмечу, в OMODA С 5 реализованы системы автономного экстренного торможения и предупреждения о заднем перекрестном столкновении. Это оборудование максимально облегчает вождение, делает его надежным и безопасным.
— Очень приятная машина за свои деньги. Безопасная. Жене взял бы смело, — резюмировал свои впечатления от поездки один из участников нашего тест-драйва.
Соответствие условиям 5* Euro-NCAP/C-NCAP
Сами мы краш-тест, разумеется, не проводили, однако известно, что в результате испытаний на соответствие стандартам безопасности C-NCAP, EuroNCAP, IIHS автомобиль получил высшую оценку — пять звезд.
Кузов OMODA 5 на 78% состоит из высокопрочных сортов стали и на 18,3% - из сверхвысокопрочных. Это позволяет сохранять структурную целостность и безопасное пространство для водителя и пассажиров даже после удара.
*Указана максимальная цена перепродажи OMODA C5 (Це 5) комплектации Joy (Джой) на дату
Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом.
Под программой «OMODA Credit Classic» (Омода Кредит Классик) понимается программа АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» в сотрудничестве с ПАО «Совкомбанк» по приобретению автомобиля клиентом с использованием кредитных средств по кредитным программам в рамках продукта «АвтоCтиль Особый», кроме субсидированных программ Omoda Direct Promo (Омода Директ Промо), Omoda Direct Balloon (Oмиода Директ Балун), Omoda Direct Promo Light (Oмода Директ Промо Лайт). Условия программы уточняйте у официальных дилеров OMODA. Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Информация не является офертой (в соответствии со ст. 437, 494 ГК РФ). Подробности в Автоцентре АНТ. Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Указанное в рекламе оборудование может быть опциональным.
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