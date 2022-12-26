Автоцентр АНТ открыл новый дилерский центр OMODA на Павловском тракте, 249 д. Редакцию Altapress. гu пригласили познакомиться с футуристичным кроссовером OMODA С 5 и пройти тест-драйв новой модели.

OMODA C 5 — автомобиль, который сразу привлекает внимание. Еще до того, как вы увидите сам кроссовер, вас приятно удивит невероятная для нового автомобиля такого класса цена — от 1 944 900 руб*. Многого ли можно ожидать от автомобиля за 2 миллиона? Как выяснилось, очень даже многого.

Тест-драйв кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин.

Дизайн

Выглядит OMODA C 5 шикарно. Его дизайн создан международной командой специалистов под патронажем знаменитого Стива Юма, работавшего в концернах GM, Ford и Hyundai. Принцип «золотого сечения» позволяет OMODA C 5 смотреться эффектно и пропорционально с любого ракурса.

Вместе с тем, автомобиль — не только ваша визитная карточка, но и средство передвижения. Корреспонденту «Свободного курса» довелось провести тест-драйв OMODA С 5. О впечатлениях стоит рассказать особо.

Первое впечатление

Еще при посадке в OMODA С 5 чувствуется комфорт, складывающийся из множества, казалось бы, незначительных, на первый взгляд, мелочей. Так, например, широкая резинка на двери полностью закрывает порог, поэтому испачкать одежду об него невозможно.

Когда вы сядете в удобное водительское кресло с массой регулировок, вам не придется рассовывать по непредназначенным для этого местам ключи, телефон и прочие мелочи — для этого есть широкое углубление под рукой, причем со встроенной беспроводной зарядкой.

Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин.

Из прочего приятного: двухзонный климат-контроль с фильтром тонкой очистки воздуха, атмосферная контурная подсветка с 64 цветами на выбор и качественная шумоизоляция.

Габариты и вместимость

Интересно, что при довольно компактных габаритах OMODA С 5, в салоне у нее просторно и пассажиры не теснятся. Мы даже провели своеобразный эксперимент: в машину село трое немаленьких мужчин. На водительском сидении разместился наиболее крупный, ростом более 185 см и с широкими плечами.

Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин.

При этом он ни во что не упирался коленями и чувствовал себя вполне комфортно. Вместе с тем, тесниться также не пришлось ни сидящему сзади, ни пассажиру на переднем сидении. Сидения в OMODA С 5, кстати, с интегрированными подголовниками — как в спорткарах.

Багажник здесь тоже весьма просторный — 378 л. OMODA С 5 — единственный в сегменте автомобиль с функцией бесконтактного открывания задней двери. Если подойти к ней с ключом в кармане, подождать, чтобы моргнули указатели поворота, а потом сделать шаг назад — дверь откроется.

Управление

Руль у OMODA С 5 — очень удобный, легкий. Его подогрев срабатывает едва ли не мгновенно. Рычаги расположены удачно, переключаются легко.

Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Кроссовер OMODA C 5. Дмитрий Лямзин. Кроссовер OMODA C 5. Дмитрий Лямзин.

Приятно удивила подвеска — чрезвычайно мягкая, плавная, без раскачки проходит «лежачих полицейских». Некоторые из них пассажиры даже не замечали. На зимней колее, кстати, OMODA С 5 тоже не виляет, держится уверенно.

Передняя подвеска в OMODA С 5 — это независимая McPherson, задняя — полузависимая пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

У автомобиля длинная колесная база (2630 мм) и внушительный дорожный просвет (190 мм). Свесы кузова — короткие, позволяющие парковаться вплотную к бордюрам.

Технологии

Адаптивный круиз-контроль хорошо работает даже на небольших скоростях, это очень удобно в пробках. Автоматика уверенно справляется даже при значительной дистанции до других автомобилей, однако при перестроении лучше все-таки контролировать процесс.

Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин. Кроссовер OMODA C 5. Дмитрий Лямзин. Интерьер кроссовера OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин.

На большом удобном дисплее реализован великолепный 3D-обзор, отлично работает контроль слепых зон. Хорошо себя показала система удержания в полосе, распознающая полосы на дороге, даже несмотря на зимнее время.

К слову, к российским зимам OMODA С 5 тоже прекрасно подготовлена. Автомобиль успешно прошел испытания в различных климатических условиях. Помимо обогрева руля, в нем есть обогрев ветрового и заднего стекол, форсунок, зеркал заднего вида и всех сидений.

Отмечу, в OMODA С 5 реализованы системы автономного экстренного торможения и предупреждения о заднем перекрестном столкновении. Это оборудование максимально облегчает вождение, делает его надежным и безопасным.

— Очень приятная машина за свои деньги. Безопасная. Жене взял бы смело, — резюмировал свои впечатления от поездки один из участников нашего тест-драйва.

Соответствие условиям 5* Euro-NCAP/C-NCAP

Сами мы краш-тест, разумеется, не проводили, однако известно, что в результате испытаний на соответствие стандартам безопасности C-NCAP, EuroNCAP, IIHS автомобиль получил высшую оценку — пять звезд.

Кроссовер OMODA C 5. Фото: Дмитрий Лямзин.

Кузов OMODA 5 на 78% состоит из высокопрочных сортов стали и на 18,3% - из сверхвысокопрочных. Это позволяет сохранять структурную целостность и безопасное пространство для водителя и пассажиров даже после удара.