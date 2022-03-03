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Автоновости

Toyota, Honda, Nissan: полный список автомобильных марок, которые приостановили работу в России

В последние дни российские автовладельцы постоянно получают новости о приостановке работы в России тех или иных автоконцернов. Публикуем «авто-хронику отмены», известную на утро 3 марта.

В Барнауле продается Nissan Leaf за 945 тыс. рублей.
В Барнауле продается Nissan Leaf за 945 тыс. рублей.
Drom.ru.

В первый же день начала событий на Украине, 24 февраля, о приостановке отгрузки автомобилей заявила британская компания Jaguar Land Rover, пишет auto.mail.ru.

28 февраля концерн General Motors, который поставляет в Россию Chevrolet и Cadillac, тоже закрыл поставки. Вместе с ним эту же новость объявила немецкая компания Volkswagen (Audi, Skoda, Lamborghini, Bentley, Ducati).

1 марта легковые автомобили прекратил поставлять Volvo Cars. Завод AB Volvo временно остановил производство грузовиков работу на своих заводах в России. Доставку шведских грузовиков Scania тоже пока можно не ждать.

Прекратила доставку автомобилей немецкая компания Porsche. Японская фирма Mitsubishi думает над приостановкой работы завода в Калуге, а пока 2 марта экспорт остановили другие японские фирмы Honda и Mazda.

Премьера Mazda CX-30.
Премьера Mazda CX-30.
Компания «АлтайАвтоЦентр»

BMW приостановила работу в Калининграде и прекратила поставки своих моделей из-за границы.

С 1 по 5 марта завод Hyundai в Санкт-Петербурге не может выпускать автомобили в связи с дефицитом отдельных компонентов.

3 марта автозавод «Соллерс-Форд» в Елабуге также берет паузу в работе.

Также поставки временно прекращают Mercedes-Benz, Toyota, Nissan и Lexus.

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