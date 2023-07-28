29 июля
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Автоновости

Toyota Motor выпустил рекордное число автомобилей в первой половине 2023 года

Toyota Motor Corporation (TMC) объявила результаты своих продаж, производства и экспорта за первую половину 2023 года. Об этом сообщается в производственном отчете компании.

Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска за 3,6 млн рублей
Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска за 3,6 млн рублей
Drom.ru

Согласно отчету японской автомобилестроительной корпорации произвела 5,63 млн автомобилей марок Toyota, Daihatsu и Hino. Производство машин Toyota выросло на 12,1% до 4,83 млн ед., тогда как у Daihatsu и Hino показатели снизились на 0,5% и 1,3%.

Вместе с этим Toyota Motor отметила рекорд по выпуску автомобилей компании на заводах вне Японии. Результат составил 3,53 млн ед. (+4,9%). Производство концерна внутри Японии выросло на 20,6% (до 2,1 млн ед.). Мировые продажи компании в первой половине 2023 года выросли на 5,5%.

Ранее почти 50 тыс. автомобилей различных моделей отзывает Toyota в России.

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