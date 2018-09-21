Читайте нас в соцсетях
21 сентября 23°C
Новости
Вся лента
Автоновости
82

Трех жителей Алтайского края осудили за автокражи с помощью хитрого устройства

Трех жителей Алтайского края осудили за ряд краж из автомобилей при помощи устройства, предназначенного для управления охранными сигнализациями, пишет сайт региональной прокуратуры.

Ремонт участка дороги на Красноармейском.
Ремонт участка дороги на Красноармейском.
Ольга Хопкова в vk.com/barneos22

Преступники выбирали в качестве жертв молодых женщин, которые привозили детей в детский сад или забирали их оттуда. После того, как владелица автомобиля заходила в здание, злоумышленники отключали охранную сигнализацию, забирали из салона имущество, а затем вновь ставили машину на охрану.

Сначала они похищали деньги и карты из сумок, оставляя сами сумки в машинах. Таким образом жертвы преступлений не сразу понимали, что их обокрали. Однако потом преступники стали смелее и начали похищать сумки целиком, а также другие ценные вещи.

В общей сложности они совершили 11 таких.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка