Трех жителей Алтайского края осудили за автокражи с помощью хитрого устройства

Преступники выбирали в качестве жертв молодых женщин, которые привозили детей в детский сад или забирали их оттуда. После того, как владелица автомобиля заходила в здание, злоумышленники отключали охранную сигнализацию, забирали из салона имущество, а затем вновь ставили машину на охрану.

Сначала они похищали деньги и карты из сумок, оставляя сами сумки в машинах. Таким образом жертвы преступлений не сразу понимали, что их обокрали. Однако потом преступники стали смелее и начали похищать сумки целиком, а также другие ценные вещи.

В общей сложности они совершили 11 таких.