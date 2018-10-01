Успевай записаться на продвинутые автокурсы в Барнауле и прилично сэкономить

В Барнауле сотни людей успешно получили водительские права и при этом ни разу не ходили на занятия в автошколу. Они учили теорию дома, в кафе или на природе — притом тогда, когда им это было удобно. Эти люди не подстраивались под автошколу — автошкола подстраивалась под них. Рассказываем, как это работает.

Как проходят онлайн-занятия?

Покажем это на примере барнаульской автошколы «БИП». Она — единственный в Алтайском крае партнер онлайн-автошколы «Автоинлайн». Это крупный федеральный проект, над которым трудились сильные программисты, преподаватели ПДД и другие специалисты.

Автошкола предоставляет вам доступ к специальной программе. В ней содержатся видеоуроки с 3D-графикой в HD-качестве. Перематывать их нельзя, но можно пересматривать сколько угодно. После каждого урока обязательно нужно пройти тест. Это позволяет понять, насколько вы усвоили материал.

Чем это лучше традиционных занятий?

к занятиям можно приступить в любое время , а не ждать , когда наберется группа;

а не ждать когда наберется группа; не нужно ездить в автошколу. В среднем люди экономят на этом 50 часов жизни и более тысячи рублей на проезд в общественном транспорте;

проходить занятия можно в любое время. Поэтому это отличный вариант для тех , у кого ненормированный рабочий день;

у кого ненормированный рабочий день; с онлайн-уроками невозможно пропустить ни одну тему;

не нужно тратить деньги на учебную литературу.

Автошкола «БИП» — единственный в Алтайском крае партнер онлайн-автошколы «Автоинлайн». архив автошколы «БИП» Автошкола «БИП» — единственный в Алтайском крае партнер онлайн-автошколы «Автоинлайн». Источник: архив атошколы «БИП»

Кому не подойдет такой режим обучения?

Тем, кто любит живой контакт с преподавателем и занятия в больших аудиториях. Впрочем, для них автошкола «БИП» предлагает комбинированные курсы: человек может заниматься с группой в классе, а дома закреплять пройденный материал в программе «Автоинлайн».

Это уникальный продукт?

Аналоги курсам «Автоинлайн» на рынке есть. Но большинство из них примитивны и напоминают созданные в Paint картинки, объединенные с записями лекционных занятий. Автошкола «БИП» использует только лицензированный продукт. Посмотрите, насколько качественно сделаны уроки «Автоинлайна»:

Но это только теория! А где учиться водить на практике?

Для практических занятий будет доступен автодром автошколы «БИП» и весь ее автопарк. А он для Барнаула необычный: в нем есть целый ряд машин, которые редко увидишь с буквой «У» — Lexus RX, Nissan Juke, Toyota RAV4 и другие новые иномарки.

Сколько это будет стоить?

Цена курса онлайн-обучения — 22 000 рублей. В эту сумму входят практические занятия и ГСМ. Комбинированный курс (очные и онлайн занятия) стоит 23 777 рублей. Первоначальный взнос — 1 тыс. рублей. При этом автошкола готова предоставить беспроцентную рассрочку на 2 месяца.

Внимание! До 1 октября автошкола «БИП» делает скидку на онлайн-курс в 2 тыс. рублей (цена падает до 20 тыс. рублей).

Кроме этого в автошколе «Бип» действует целая система других скидок. Ознакомиться с ними можно здесь.

Автошкола «БИП» — один из лидеров рынка обучения водителей в Барнауле. Известна не только ярким автопарком, но и комфортными классами, собственным идеально оборудованным автодромом и сильным составом преподавателей и инструкторов. Автошкола успешно работает с 2009 года.

Подробнее об онлайн-обучении с «Автоинлайн» в Барнауле смотрите здесь. Подробную информацию об автошколе «БИП» вы подчерпнете на сайте организации, в паблике во «ВКонтакте».

Информация о стоимости действительна на момент публикации