В Алтайском крае построили новый мост за 150 млн рублей

Прежний мост постоянно уходил под воду на 2 метра во время паводка. Жителям сел Ненчинка и Новая Ажинка в период паводка приходилось плавать на лодках и сооружать самодельную подвесную переправу. Каждый год они оказывались отрезанными от райцентра.
Мост должен решить эту проблему. Он находится на дороге «Ненинка — Новая Ажинка». Его строительство вели сотрудники Юго-Восточного дорожно-строительного управления. Длина сооружения превысила 100 метров. Оно сделано из металла, дерева на бетонных опорах.
Переправа выдерживает современную нагрузку, гарантийный срок эксплуатации — восемь лет. При правильном обслуживании и эксплуатации — более пятидесяти лет. Новый мост строили с учетом повышенных гидрологических требований, способным выдержать большой напор воды.
Средства на его возведение выделили из краевого дорожного фонда.