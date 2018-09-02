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В Алтайском крае построили новый мост за 150 млн рублей

31 августа в Солтонском районе Алтайского края торжественно открыли новый мост через реку Неня. Его строили с августа прошлого года. Стоимость объекта почти 150 млн рублей. Об этом сообщила «Алтайская правда».

В Солтонском районе построили новый мост, сентябрь 2018 год.
В Солтонском районе построили новый мост, сентябрь 2018 год.
Минстройтранс Алтайского края

Прежний мост постоянно уходил под воду на 2 метра во время паводка. Жителям сел Ненчинка и Новая Ажинка в период паводка приходилось плавать на лодках и сооружать самодельную подвесную переправу. Каждый год они оказывались отрезанными от райцентра.

Мост должен решить эту проблему. Он находится на дороге «Ненинка — Новая Ажинка». Его строительство вели сотрудники Юго-Восточного дорожно-строительного управления. Длина сооружения превысила 100 метров. Оно сделано из металла, дерева на бетонных опорах.

Переправа выдерживает современную нагрузку, гарантийный срок эксплуатации — восемь лет. При правильном обслуживании и эксплуатации — более пятидесяти лет. Новый мост строили с учетом повышенных гидрологических требований, способным выдержать большой напор воды.

Средства на его возведение выделили из краевого дорожного фонда.

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