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25 августа
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В Автоцентре АЕМ состоялась премьера высокотехнологичного внедорожника Volkswagen Touareg

17 и 18 августа в абсолютно новом Digital шоу-руме Автоцентра АЕМ состоялись Дни Открытых Дверей, посвященные премьере третье поколение Volkswagen Touareg. Гости смогли одни из первых познакомиться с легендарным внедорожником и узнать, на что способен автомобиль премиум — класса. Все желающие смогли пройти тест — драйв и получить удовольствие от вождения.

Новый Volkswagen Touareg.
Новый Volkswagen Touareg.
архив Автоцентра АЕМ

Флагман немецкого бренда при переходе в третье поколение разжился новой платформой, приобрел более стильный дизайн кузова, получил продвинутую цифровую панель Innovision Cockpit, обзавелся рядом инновационных электронных помощников и обновил линейку силовых агрегатов построенной на базе четырехцилиндрового мотора 2.0 TSI 249 л.с. В комплексе все обновки сделали немецкий кроссовер едва ли не самым технически совершенным автомобилем своего времени.

Volkswagen Touareg оснащен передовыми опциями, доступными для всех трех комплектаций модели: подвеска PRO (подруливающая задняя ось и активные стабилизаторы), система ночного видения, матричные светодиодные фары IQ Light, проекция данных на лобовое стекло, уникальные массажные кресла и 8 программ для релаксации, атмосферная подсветка с настройкой до 30 различных цветов.

Новый Touareg представлен двумя стилевыми направлениями: уютным Atmosphere и технологичным Elegance. Они доступны во всех трех вариантах комплектации, при этом в версии Respect — как опции, а в версиях Status и R-Line они являются частью базового оснащения. Экстерьер флагмана Volkswagen стал выразительнее.

Чтобы оценить по достоинству произошедшие изменения, а также испытать удобство и комфорт новых функций, в Автоцентре АЕМ, официальном дилере Volkswagen, в городе Барнауле предлагают пройти тест-драйв.

Новый Volkswagen Touareg.
Новый Volkswagen Touareg.
архив Автоцентра АЕМ

Автоцентр АЕМ является на сегодня единственным официальным дилером в Алтайском крае следующих брендов:

Сотрудничество с Автоцентром АЕМ — это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех.

Автоцентр АЕМ, официальный дилер Volkswagen

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: 8 (3852) 23-00-00

Сайт: www.volkswagen.ru

Часы работы:

  • Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00
  • Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00

*Реклама. Не является публичной офертой. Подробности в Автоцентре АЕМ по телефону 8 (3852) 23-00-00.

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