В Автоцентре АНТ прошла презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross

Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.
Громкая премьера яркого и динамичного кроссовера Eclipse Cross прошла в этот день в Автоцентре АНТ, где собрала большое количество поклонников этого автомобиля. Все желающие смогли пройти тест-драйв Eclipse Cross и оценить новую дизайнерскую концепцию, уровень оснащения, комфорта и лучшие внедорожные технологии Mitsubishi Motors.
Гостей мероприятия ожидала увлекательная программа: розыгрыш призов, оригинальная фотозона, мобильная фотостудия, где каждый желающий мог сделать сразу фото на память, аниматор для наших маленьких гостей и, конечно, вкусные угощения.
Атмосфера праздника, яркие эмоции от знакомства с новым автомобилем Mitsubishi Eclipse Cross подарили гостям мероприятия незабываемые впечатления!
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross.
Mitsubishi Eclipse Cross 2018 построен на базе платформы кроссовера Mitsubishi Outlander, Эффектный и узнаваемый Eclipse Cross выделяется из потока, заставляя обращать на себя внимание. Фирменная система полного привода S-AWC обеспечивает непревзойденную проходимость и управляемость, используя тормозные механизмы колес для управления распределением крутящего момента с целью контроля вектора движения автомобиля. Стильный и компактный снаружи, Eclipse Cross обладает просторным салоном, в котором будет удобно и водителю, и пассажирам. Современная мультимедийная система Mitsubishi Connect с удобным интерфейсом позволяет быстро и просто подключить любое мобильное устройство, используя один из двух USB-портов в подлокотнике или Bluetooth.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross.
Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross.
Пройти тест-драйв или приобрести новый Mitsubishi Eclipse Cross можно уже сейчас в Автоцентре АНТ.
Подробности в Автоцентре АНТ по адресу: Павловский тракт, 251-д или по телефону 29-00-29
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