В Автоцентре АНТ прошла презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross

Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Презентация нового Mitsubishi Eclipse Cross. Фото : Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле.

Громкая премьера яркого и динамичного кроссовера Eclipse Cross прошла в этот день в Автоцентре АНТ, где собрала большое количество поклонников этого автомобиля. Все желающие смогли пройти тест-драйв Eclipse Cross и оценить новую дизайнерскую концепцию, уровень оснащения, комфорта и лучшие внедорожные технологии Mitsubishi Motors.

Гостей мероприятия ожидала увлекательная программа: розыгрыш призов, оригинальная фотозона, мобильная фотостудия, где каждый желающий мог сделать сразу фото на память, аниматор для наших маленьких гостей и, конечно, вкусные угощения.

Атмосфера праздника, яркие эмоции от знакомства с новым автомобилем Mitsubishi Eclipse Cross подарили гостям мероприятия незабываемые впечатления!

Mitsubishi Eclipse Cross 2018 построен на базе платформы кроссовера Mitsubishi Outlander, Эффектный и узнаваемый Eclipse Cross выделяется из потока, заставляя обращать на себя внимание. Фирменная система полного привода S-AWC обеспечивает непревзойденную проходимость и управляемость, используя тормозные механизмы колес для управления распределением крутящего момента с целью контроля вектора движения автомобиля. Стильный и компактный снаружи, Eclipse Cross обладает просторным салоном, в котором будет удобно и водителю, и пассажирам. Современная мультимедийная система Mitsubishi Connect с удобным интерфейсом позволяет быстро и просто подключить любое мобильное устройство, используя один из двух USB-портов в подлокотнике или Bluetooth.

Пройти тест-драйв или приобрести новый Mitsubishi Eclipse Cross можно уже сейчас в Автоцентре АНТ.

Подробности в Автоцентре АНТ по адресу: Павловский тракт, 251-д или по телефону 29-00-29

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.