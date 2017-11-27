В Автоцентре АНТ с размахом прошла Ночь распродаж

Уже не первый год Автоцентр АНТ организовывает для своих гостей Ночь распродаж – время максимально выгодных покупок и предложений.
23 ноября в Автоцентре АНТ на все автомобили Hyundai предлагались максимальные скидки до 350 000 рублей и зимняя резина в подарок всем покупателям!
Кроме того, в этот вечер все желающие смогли приобрести зимнюю резину со скидкой 10%, а также любые запчасти и аксессуары со скидкой 15%.
Все гости, пришедшие на мероприятие смогли поучаствовать в Большом розыгрыше призов: бочка масла Castrol, сертификаты на страховку автомобиля на 160 000 рублей от страховой компании Югория, много ящиков напитков от Барнаульского пивоваренного завода, сертификаты на услуги автосервиса, видеорегистратор, компрессор, смартфон и другие подарки!
В это же время на парковке перед зданием Автоцентра АНТ проходил внедорожный тест-драйв: для желающих испытать автомобили Hyundai на "прочность" была организована полоса препятствий с диагональным вывешиванием автомобиля и прохождением на автомобиле теста "качеля", который вызвал бурю эмоций у всех гостей.
На празднике присутствовали дети разных возрастов, которых развлекал аниматор, дарил фигурные шары и проводил соревнования маленьких рыцарей.
Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai, всегда рад предложить вам выгодные условия приобретения новых автомобилей, а также качественные автомобили с пробегом, проверенные в нашем автосервисе.
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