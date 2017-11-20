В "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа"

"Автоцентре ЮГ" презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. Презентация LADA VESTA SW. Фото : "Зетта Страхование". "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова. "Автоцентре ЮГ" барнаульцам презентовали новый автомобиль–гордость "АВТОВАЗа". Фото : Анна Зайкова.

Выход на рынок универсала VESTA – тот случай, когда выражение "долгожданное событие" не будет преувеличением. Покупатели в течение двух лет спрашивали дилера, когда в продажу поступит пятидверная модификация, а первые предзаказы клиенты автоцентра сделали еще в сентябре – за два месяца до старта продаж. Сейчас список желающих купить универсал флагманской модели LADA таков, что в него записывают только на февраль-март 2018 года. Какой еще автомобиль за последние годы производил такой фурор?

Владимир Коваленко,

первый покупатель LADA VESTA SW CROSS в "Автоцентре ЮГ":

Для меня это уже пятый автомобиль марки LADA. До этого тоже были универсалы – LARGUS и LARGUS CROSS. Благодаря последнему я понял, что высокая машина – это удобно. Поэтому я ждал, когда завод выпустит VESTA повышенной проходимости. Мне понравились заявленные характеристики, особенно вместительность. Есть ощущение, что машину делали с душой.

10 фактов, которые нужно знать об универсале LADA VESTA SW/SW CROSS:

Дорожный просвет VESTA SW – 17,8 см, SW CROSS – 20,3; В списке базового оснащения – круиз-контроль с кнопками на руле, кондиционер или климат-контроль, трехступенчатый обогрев передних сидений, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, аудиосистема с управлением на руле или мультимедиасистема; Объем багажного отделения составляет 480 л, а при сложенных сиденьях второго ряда он увеличивается до 825 л.; На крыше автомобиля - интегрированные рейлинги и антенна типа "акулий плавник"; Спереди установлен центральный подлокотник с боксом для хранения вещей, USB-разъемом и розеткой 12V для задних пассажиров; К заказу и покупке доступны 24 варианта комплектации автомобилей; На универсалы устанавливают двигатели 1.6л (106 л.с.) и 1.8л (122 л.с.). Покупатель также может выбрать между механической коробкой переключения передач или автоматизированной механической трансмиссией. Версию SW CROSS отличает не только величина клиренса, но и пластиковый обвес на арках колес и порогах кузова. Он защищает эмаль при поездках по легкому бездорожью. Также у "кроссовой" версии увеличены колеса (R17) и усилена подвеска. LADA VESTA SW и LADA VESTA SW CROSS оснащены различными системами активной и пассивной безопасности. Начиная с комплектации Comfort, в автомобилях присутствуют две подушки безопасности, система электронного контроля устойчивости с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, ЭРА-ГЛОНАСС, парктроник, дневные ходовые огни, а также противоугонная сигнализация и запираемый лючок бензобака. Стоимость LADA VESTA SW стартует от 639 900 рублей, LADA VESTA SW CROSS - от 755 900 рублей.

Владимир Мидонов,

директор филиала страховой компании "Согласие":

Однозначно: очень достойный и самый красивый автомобиль в своем классе. Уверен, будет пользоваться спросом.

Павел Клочко:

директор филиала компании "Зетта Страхование":

Удивлен! Радует, что наш автопром стал выпускать столь качественные машины и выходит на правильные позиции на рынке. Думаю, с выходом универсала VESTA еще сильнее потеснит "корейцев" и других конкурентов.

Станислав Сердюк,

руководитель отдела продаж "Автоцентра ЮГ":

LADA VESTA SW CROSS объединяет экспрессивный дизайн и многофункциональность. Это универсальный во всех смыслах автомобиль. На нем приятно ездить в городе, но и на проселочной дороге он будет хорош. По величине дорожного просвета LADA VESTA SW CROSS даст фору многим кроссоверам. Поэтому особенно он подойдет любителям активного отдыха.

Узнать подробнее о модельной линейке Lada, а также об акциях и спецпредложениях на покупку этих автомобилей можно на сайте "Автоцентра ЮГ" .

Автоцентр ЮГ, официальный дилер LADA Адрес: Барнаул, Змеиногорский тракт, 118-б

Тел.: 8 (3852) 28-24-24

Сайт: www.ug22.lada.ru

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