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В Барнауле частично ограничили въезд на проезде Канатный

В Барнауле с 6 ноября на участке проезда Канатный запретили въезд транспорта, сообщает официальный сайт города

Новые знаки на проезде.
Новые знаки на проезде.
barnaul.org

На участке проезда Канатный от дома № 97 до дома № 114 установят дорожные знаки «Въезд запрещен».

Меру предпринимают для обеспечения безопасности дорожного движения зимой.

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