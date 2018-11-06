В Барнауле частично ограничили въезд на проезде Канатный

На участке проезда Канатный от дома № 97 до дома № 114 установят дорожные знаки «Въезд запрещен».
Меру предпринимают для обеспечения безопасности дорожного движения зимой.
В Барнауле с 6 ноября на участке проезда Канатный запретили въезд транспорта, сообщает официальный сайт города
На участке проезда Канатный от дома № 97 до дома № 114 установят дорожные знаки «Въезд запрещен».
Меру предпринимают для обеспечения безопасности дорожного движения зимой.
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